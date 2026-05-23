Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı": Askerler ve hayvanlar arasındaki mücadeleyi hayvanlar kazandı
1932 yılında Avustralya'da, tarım arazilerine zarar veren binlerce emuyu durdurmak için askeri destekli bir operasyon düzenlendi. Makineli tüfeklerin kullanıldığı operasyonda binlerce mermi harcandı ancak beklenen sonuç alınamadı. Yaşananlar yıllar içinde 'Büyük Emu Savaşı' olarak anılmaya başladı.
BİNLERCE EMU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ
1932 yılında Batı Avustralya’daki çiftçiler büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Birinci Dünya Savaşı sonrası bölgeye yerleştirilen eski askerler çiftçilik yapıyordu ancak kuraklık ve ekonomik sıkıntılar işleri zaten zorlaştırmıştı.
Tam bu dönemde yaklaşık 20 bin emu tarım arazilerine girdi. Özellikle buğday tarlalarında büyük zarar oluştu. Çiftçilerin şikayetleri artınca hükümet devreye girdi.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
HÜKÜMET ÇAREYİ ORDUDA BULDU
Artan zarar sonrası Avustralya hükümeti bölgeye asker gönderme kararı aldı. Operasyonun başına Binbaşı G.P.W. Meredith getirildi. Askerlere makineli tüfek desteği verildi.
Plan oldukça basitti: Büyük sürüler halinde dolaşan emular hedef alınacak ve sayıları azaltılacaktı. Ancak operasyon kısa süre içinde beklenmedik bir hale dönüştü.
EMULAR, ASKERLERDEN DAHA HIZLIYDI
Kaynaklara göre emular oldukça hızlı hareket etti. Ateş açıldığı anda küçük gruplara ayrılan kuşlar farklı yönlere kaçtı. Bu nedenle askerler hedef almakta zorlandı.
Bir noktada makineli tüfek bir kamyonete yerleştirildi ve emular araçla takip edilmeye çalışıldı. Ancak engebeli arazi nedeniyle kamyon kuşlara yaklaşamadı.
BİNLERCE MERMİ ALINDI AMA SONUÇ ALINAMADI
Operasyon boyunca büyük miktarda mühimmat harcandı ancak beklenen başarı elde edilemedi. Kaynaklarda, kullanılan mermi sayısına rağmen vurulan emu sayısının düşük kaldığı belirtiliyor.
Yaşananlar kısa süre içinde dikkat çekmeye başladı. Çünkü modern silahlarla yapılan operasyonun istenen sonucu verememesi kamuoyunda şaşkınlık yarattı.
OPERASYON KISA SÜREDE ALAY KONUSU OLDU
Olay gazetelerde geniş yer buldu. Basında operasyon için “Emu Savaşı” ifadesi kullanılmaya başlandı. Bazı haberlerde emuların orduya karşı üstün geldiği yönünde mizahi yorumlar yapıldı.
Yıllar içinde olay daha da büyüdü ve “Avustralya’nın kuşlara karşı savaşı kaybettiği” hikâyesi dünyanın en ilginç tarihi olaylarından biri haline geldi.
SORUN FARKLI YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILDI
Askeri operasyon beklenen sonucu vermeyince hükümet farklı yöntemlere yöneldi. Kaynaklara göre ilerleyen yıllarda çiftçilere çit desteği sağlandı ve ödül sistemi gibi uygulamalar devreye sokuldu.
Böylece emuların tarım alanlarına verdiği zararın azaltılması hedeflendi.
Haber kaynak: Britannica, Australian Geographic, National Geographic, State Library of Western Australia