Fiat, Stellantis Investor Day 2026 etkinliğinde Grizzly adlı yeni SUV ve coupe-SUV modellerini tanıttı.

Fiat CEO’su Olivier François, Grizzly’in Panda ve Grande Panda ailesinin DNA’sını taşıdığını, ancak daha geniş C segmentine hitap ettiğini belirtti.

Bu iki modelin yakında Bursa'daki üretimi sona erecek Fiat Egea'nın yerini alması bekleniyor.

Bu konuda her ne kadar henüz resmi bir açıklama olmasa da, HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'a önceki aylarda konuk olan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Bursa'daki üretimi Haziran ayında sona erecek Fiat Egea'nın yerine gelecek yeni model ile ilgili bilgileri OtoSpor canlı yayınında açıklayan Aytaç, "Egea'nın yerine C segmentte 2 yeni model gelecek. Bunlardan biri 'fastback' diğeri SUV olarak satışa çıkacak Yılın ikinci yarısında satışa çıkacak bu modellerin ilk pazarlarından biri Türkiye olacak" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamalardan yola çıkarak, Fiat'ın Egea'nın yerini Grizzly modelleriyle dolduracağı söylenebilir.

Yeni Grizzly modellerinin Fas'ta üretilmesi planlanıyor.

ELEKTRİKLİ VE İÇTEN YANMALI MOTORLAR OLACAK

Yeni modeller, C3 Aircross ve Opel Frontera gibi Stellantis’in Smart Car platformu üzerine inşa edilerek hem içten yanmalı hem hibrit hem de elektrikli güç seçeneklerini barındırıyor.

İçten yanmalı motorlu versiyonlarda 1.2 litrelik üç silindirli motor kullanılırken, elektrikli modellerde 44 kWh ve 54 kWh batarya seçenekleriyle sırasıyla yaklaşık 290 ve 400 kilometre menzil sağlanması öngörülüyor.

Hızlı şarj desteği sayesinde bataryalar yüzde 10–80 arası yaklaşık yarım saatte dolabilecek.

HEDEF YÜKSEK SATIŞ HACMİ

Fiat, Grizzly ile Nissan Qashqai, Kia Sportage ve Dacia Bigster gibi Avrupa’nın en çok satan aile SUV modellerine rakip olmayı planlıyor. İç tasarımda genişlik, kullanım kolaylığı ve dayanıklılık ön planda tutulurken, Fiat’ın Lingotto fabrikası mirası da detaylarda yansıtılıyor.

Olivier François, yeni Grizzly modellerinin Fiat’ın pazar payını, gelir ve kâr marjlarını artıracağını ifade ederek, markanın uzun süredir yaşadığı ürün lansmanı yavaşlığı sorununu aşmayı hedeflediğini açıkladı.

Fiat, Grizzly ile Avrupa genelinde yeniden hacim odaklı bir oyuncu olmayı ve aile SUV segmentinde güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.