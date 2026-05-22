Yönetmeliğe göre otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde; kriko, bijon anahtarı, dış aydınlatma sistemi için yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, çekme halatı ve karlı havalarda kullanılmak üzere patinaj zinciri bulundurulması gerekiyor.

Son günlerde gündeme gelen pense, tornavida ve yedek ampul gibi ekipmanlar, iddia edildiği gibi yeni değil; yönetmelikte uzun süredir yer alan zorunlu gereçler arasında bulunuyor.