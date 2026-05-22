Araç sahipleri dikkat: Bagajda bu malzemeler yoksa cezası 1.246 TL! İşte zorunlu ekipman listesi
Araçlarda zorunlu ekipman bulundurmayan sürücülere 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor. Üstelik denetimlerde ekipmanların sadece araçta bulunup bulunmadığına değil, kullanılabilir durumda olup olmadığına da bakılıyor. İşte yangın tüpünden reflektöre, çekme halatından ilk yardım çantasına kadar bagajınızda mutlaka bulunması gereken o liste!
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 31. maddesi, araçlarda yönetmelikte belirtilen ekipmanların bulundurulmasını zorunlu kılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2026 trafik idari para cezası rehberine göre bu ekipmanları araçta bulundurmayan, eksik bulunduran ya da kullanılabilir durumda tutmayan sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor.
ZORUNLU EKİPMAN LİSTESİ YÖNETMELİKTE YER ALIYOR
Araçlarda bulunması gereken ekipmanlar, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçler” başlıklı 64. maddesi ile ek cetvelinde yer alıyor. Hangi araçta hangi ekipmanın zorunlu olduğu araç türüne göre ayrı ayrı belirtiliyor.
Yönetmeliğe göre otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde; kriko, bijon anahtarı, dış aydınlatma sistemi için yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, çekme halatı ve karlı havalarda kullanılmak üzere patinaj zinciri bulundurulması gerekiyor.
Son günlerde gündeme gelen pense, tornavida ve yedek ampul gibi ekipmanlar, iddia edildiği gibi yeni değil; yönetmelikte uzun süredir yer alan zorunlu gereçler arasında bulunuyor.
LİSTE SADECE KÜÇÜK EL ALETLERİYLE SINIRLI DEĞİL
Motosiklet ve motorlu bisiklet dışındaki tüm motorlu araçlarda en az iki adet reflektör bulundurulması gerekiyor.
Ayrıca otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan tüm araçlarda yangın söndürme cihazı da zorunlu ekipmanlar arasında yer alıyor.
Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda stepne (yedek lastik) bulundurulması da şart koşuluyor.
BAYRAM YOLCULUĞU ÖNCESİ KONTROL UYARISI
Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolculukların artmasıyla birlikte trafik denetimlerinin de sıklaşması bekleniyor.
Bu nedenle sürücülerin, yola çıkmadan önce araçlarında bulunması zorunlu ekipmanları kontrol etmeleri önem taşıyor.
SADECE ARAÇTA BULUNMASI YETMİYOR
Denetimlerde dikkat edilen en önemli noktalardan biri, ekipmanların yalnızca araçta bulunması değil, kullanılabilir durumda olması.
Örneğin tarihi geçmiş bir yangın tüpü, eksik ilk yardım çantası ya da kırık reflektör de ceza nedeni olabiliyor.
RUHSAT SAHİBİNE DE CEZA UYGULANABİLİYOR
Uygulanan 1.246 TL'lik idari para cezası, kural ihlali sırasında aracın direksiyonunda bulunan kişiye kesiliyor. Ancak yasal düzenlemede çok kritik bir detay daha bulunuyor: Eğer aracı kullanan kişi ile ruhsat sahibi farklı kişilerse, eksik donanım tespiti halinde aynı tutarda ceza doğrudan aracın tescil plakasına düzenlenebiliyor.
Bu nedenle, kiralık ya da başkasına ait bir araçla yola çıkmadan önce bagajdaki ekipmanların eksiksiz ve tam çalışır durumda olduğundan emin olmak büyük önem taşıyor.