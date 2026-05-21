Son dakika haberi: CHP için mutlak butlan kararı çıktı

Son dakika... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

AA'da yer alan habere göre daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı.

Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi.

REKLAM

Söz konusu davanın kabulüne karar veren Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.

Daire, mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz kaldığına karar verdi.

Kararda, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi.

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.

Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi: "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."

Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.

REKLAM

NE OLMUŞTU? CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Mahkeme, davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ve ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle reddine kararı vermişti. Mahkemenin ret kararı sonrası dava, istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınmıştı.

ZEYBEK: GENEL MERKEZİMİZE SAHİP ÇIKMAYA GİDİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP CAO Yürütme Kurulu Üyesi Seyit Torun, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Zeybek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yargı eliyle yerel yönetimler üzerine uygulanan siyasal baskıların, şimdi yargı eliyle Türkiye'nin birinci partisi, son seçimlerde yüzde 38 oyla açık ara Türkiye'de milletimizin tercihiyle birinci parti olmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesmek için alınmış bir karar olarak görüyoruz. Artık siyasetin her alanına yargı eliyle müdahale edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haklı iktidara yürüyüşü engellenmeye çalışılıyor. Biz ayaktayız, örgüt ayakta, irade ayakta, milletimiz ayakta. Bunların da üstesinden geleceğiz. Göreceksiniz, sonunda hakimiyetin milletin olduğu ortaya çıkacak. Hakimiyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesinin üzerinde başka bir irade tanımıyoruz. Talimatla karar veren mahkemelerin aldığı bütün kararlar bizim açımızdan yok hükmündedir. Milletin vermediği yetkiyi AKP'nin ve sarayın mermer tozlarında, döşemelerinde arayanlar da gün gelecek bu millet tarafından hak ettikleri biçimde, hak ettikleri değerde cezalandırılacaklardır. Şimdi biz hepimiz Ankara'ya gidiyoruz. Genel merkezimize, milletin bize emanet ettiği, örgütün emanet ettiği genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz."

"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ, SONUNA KADAR DA DİRENECEĞİZ"

Torun, "Sandıkta yenileceklerini görenler, artık halkta karşılığı olmayanlar, yargı eliyle darbe yapmaya kalktılar. Bu da bir sivil darbedir. Yargıyı kullanarak, yargı aparatlarını kullanarak... Ama Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz olan bitenin farkında. Onlar her ne kadar kaybettiklerini anlayıp yargıyı kullansalar da milletin vicdanı, milletin aklı onları yenecektir. Asla teslim olmayacağız. Sonuna kadar da direneceğiz. Biliyoruz ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayımilliye ruhuyla kurulmuştur. Savaş meydanlarında kurulmuştur ve hiçbir zaman hiçbir güce de teslim olmamıştır. Gene teslim olmayacaktır ve kararlılıkla yoluna gidecektir. Halkla birlikte, halkıyla birlikte mücadeleyi sürdürecektir" ifadesini kullandı.

İHRAÇ KARARLARI KALDIRILDI

Mahkeme kararıyla birlikte Özgür Özel döneminde görevli parti organlarının aldığı tüm kararlak 'yok hükmünde' sayıldı. Böylece 26 Eylül 2025 tarihinde aralarında eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek'in de yer aldığı çok sayıda isim de mahkeme kararının ardından yeniden CHP'ye dönmüş oldu

Ayrıntılar gelecek...