        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamada parti içinde birlik ve sağduyu mesajı verdi; "kişisel ikbal değil Türkiye'nin geleceği" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarının ardından CHP'nin kenetlenerek yoluna devam edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i telefonla arayacağı belirtildi

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 19:23
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada parti içinde birlik ve sağduyu çağrısında bulundu.

        "KENETLENME VESİLESİ"

        Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değil, milletin egemenlik senedi” olduğunu belirterek, mahkeme kararının ayrışma değil kenetlenme vesilesi olması gerektiğini ifade etti.

        "AYAĞA KALKMA GÜNÜ"

        Açıklamasında parti tabanına sükûnet çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür” ifadelerini kullandı.

        "UYUM İÇİNDE HAREKET"

        Sürecin ortak akıl ve parti kültürü çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, önceki dönem genel başkanları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarıyla uyum içinde hareket edeceklerini kaydetti.

        "İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ"

        Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır” ifadelerine yer verirken, CHP’nin yaşanan tartışmaların içinden güçlenerek çıkacağını ve “iktidar yürüyüşünü sürdüreceğini” belirtti.

        ÖZEL'İ ARAYACAK

        Kılıçdaroğlu'nun Özel'i telefonla arayacağı belirtildi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        Uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul'da yakalandı

        Almanya tarafından "difüzyon mesajı" ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından V.B., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyon ile İstanbul'da yakalandı. (İHA)

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
