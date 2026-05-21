İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 9 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

İzmir'de şüpheli şekilde ölen, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı açıklamada, "Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" dedi.

Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve şantiyede bekçiler H.K (69)., H.A. (77), T.Ç. (41). ile işçi B.Ç. (47), yakın bir bölgede bekçi A.G. (77) hakkında 'kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulguları taşıdığı yer aldı. İddianame İzmir 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken sanıkların yargılanmalarına başlandı.

Öte yandan olayda görevli 8 polis memuru komiser Atakan K. (44), komiser Deniz A. (36), polis memuru Duygu Ö. (35), polis memuru Fikret S., polis memuru Halil A. (55), komiser yardımcısı Hüseyin V. (49), Emniyet Müdürü İsmail K. (59) ve polis memuru Musa E. (55) hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı.