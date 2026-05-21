        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

        Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

        Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da, kutlamalara damga vuran isimlerden biri de Lucas Torreira'ydı... Uruguaylı yıldızın kutlamalarda gözyaşlarına hakim olamaması ayrılık iddialarını güçlendirirken, menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Galatasaray'da kazanılan 4 şampiyonlukta da takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Lucas Torreira, sarı-kırmızılılarda 6 kupa kazandı.

        Uruguaylı yıldızın şampiyonluk kutlamalarında gözyaşlarına hakim olmaması sonrası, takımdana ayrılacağı iddialarını gündeme getirirken; tecrübeli oyuncunun menajeri Pablo Bentancur son noktayı koydu.

        "5. ŞAMPİYONLUK İÇİN TAKIMDA KALACAK"

        Uruguay basınından Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, "Kulübün planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5. şampiyonluk için mücadele etmek üzere takımda kalacak." dedi.

        Bu sezon 46 maçta 4 gol - 4 asistlik performans sergileyen Torreira, 3 bin 408 dakika sahada kaldı.

        Sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...

