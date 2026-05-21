        Haberler Dünya İsrail televizyonu, yakın çalışma ekibinin Trump'a İran'la anlaşmaya varması için baskı yaptığını iddia etti

        İsrail televizyonu, yakın çalışma ekibinin Trump'a İran'la anlaşmaya varması için baskı yaptığını iddia etti

        İsrail basını, ABD Başkanı Trump'ın yakın çalışma ekibi ve bazı Körfez ülkelerinin Trump'a İran'la anlaşması için baskı yaptığını öne sürdü. Ancak Tel Aviv yönetiminde ise Trump'ın İran'a yeniden saldırma seçeneğine yakın olduğu fikri hakim.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 09:30 Güncelleme:
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı

        ABD Başkanı Donald Trump'a, yakın çalışma ekibi tarafından İran'la bir anlaşmaya varması için baskı yapıldığı iddia edildi.

        İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması yönündeki diplomatik çabalara rağmen Tel Aviv'de Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya meyilli olduğu görüşünün hakim olduğu belirtildi.

        Haberde, İran konusunda atacağı adımlara ilişkin acelesinin olmadığını duyuran ABD Başkanı Trump'a bazı Körfez ülkeleri ile yakın çalışma ekibinin Tahran yönetimiyle anlaşmaya varması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

        Axios: Trump ile Netanyahu gerin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gerin ve zor bir görüşme yaptı

        Kanal 13'e konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkili, Washington ile Tahran arasında kalıcı uzlaşının ancak Trump'ın taviz vermesi durumunda mümkün olabileceğini iddia ederek, İran'a saldırı seçeneğinin hala masada olduğunu savundu.

        İsrailli üst düzey yetkili, Trump'ın İran'a saldırılara ilişkin kararını "gelecek günlerde" vereceğini belirterek, İran'la mevcut krizin seyrinin kısa sürede netleşeceğini söyledi.

        Tel Aviv yönetiminde tahminlerin aksine Trump'ın yeniden saldırı seçeneğine yönelebileceği görüşünün hakim olduğu kaydedilen haberde, İsrail ordusunun bu değerlendirmeler ışığında en yüksek alarm durumunda olduğu bildirildi.

        İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 19 Mayıs gecesi İran'a ilişkin "oldukça uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirmişti.

        ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründüğü öne sürülmüştü.

        İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ile ABD ordularının İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladıklarını iddia etmişti.

        ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası da basına yansımıştı.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Axios: Trump ile Netanyahu gerin ve zor bir görüşme yaptı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        "Sizi bekliyoruz"
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Savaşın faturası işçiye
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        "Allah ıslah etsin"
