        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Marmara Bölgesi'nin büyük kısmı ile Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yağışların yer yer kuvvetli görüleceği tahmin edilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekildi.

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 07:32 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 21°

        Ankara

        Yağmurlu 20°

        İzmir

        Yağmurlu 25°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 17°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Yağmurlu 24°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 17°

        Gaziantep

        Yağmurlu 19°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 16°

        Hava sıcaklıklarının Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
