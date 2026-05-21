        Haberler Dünya "Onlardan doğru yanıt almalıyız" | Dış Haberler

        "Onlardan doğru yanıt almalıyız"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan, anlaşma olup olmayacağı konusunda "doğru bir yanıt" almayı umduğunu kaydederek, aksi durumda bu ülkeye yönelik "işlerin çok hızla gerçekleşebileceğini" söyledi.

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 00:49 Güncelleme:
        Donald Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı bir mezuniyet töreninden Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

        İran'la ilgili güncel durumun ne olduğu yönündeki bir soruya cevap veren Trump, şu anki durumun "tam sınırda" olduğunu dile getirdi.

        "Eğer bunu başarırsak (anlaşma olursa), çok fazla zaman, enerji ve en önemlisi can kurtarırız" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Onlardan doğru yanıt almalıyız, tamamen yüzde 100 doğru bir cevap olmalı, aksi durumda işler çok hızlı ilerler." dedi.

        Donald Trump ayrıca, İran'da şu anda görüştükleri liderlerin eski isimlere göre daha "mantıklı" ve "makul" isimler olduklarını vurgulayarak, "Size şunu söylemeliyim ki çok iyi insanlarla muhatap oluyoruz. Yetenekli ve zeki insanlar. Umarım herkes için harika olacak bir anlaşma yaparlar." ifadesini kullandı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

