Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Borçlarımızı sıfırlayacağız!

HT Spor özel röportajlarına devam ediyor... Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavililerin, Konyaspor ile karşılaşacağı Türkiye Kupası final maçı öncesinde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

İşte Doğan'ın HT Spor'a özel açıklamaları:

"FİNALE GELECEK TÜM TARAFTARLARIMIZA FORMA HEDİYE EDECEĞİZ"

"Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarımız hangisini istiyorsa, maç öncesi onu hediye edeceğiz. Şu anda X hesabımızda anket başladı."

🎙️ Ertuğrul Doğan: Finale gelecek olan tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formamızı vereceğiz. Elimizde bordo ve turuncu formalardan var. Gelen taraftarlarımıza tek tek kapıda kendilerine hediye… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"Öncelikle Fatih Tekke, ekibi, izleme ekibi, tüm kulüp çalışanlarımız ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Rakiplerine göre daha az bütçe ile başarılı oldu. Trabzonspor için başarı şampiyonluk ama Fatih Tekke ve ekibi başarılıdır. U19'daki teknik heyetimiz ve ekibi de üç yıldır emeklerin karşılığını veriyor."

🎙️ Ertuğrul Doğan: A takım teknik direktörümüz Fatih Tekke ve ekibi, izleme ekibimiz, tüm kulüp çalışanlarımız ve yönetici arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ederim. Fatih Tekke ve ekibi, yapılanmanın ilk yılında, ki biz 3-4 yıllık bir yapılanmadan… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"BASKETBOLU SPONSORSUZ TAMAMLAYAN TEK KULÜBÜZ"

"Basketbolu sponsorsuz tamamlayan tek kulübüz! Değerli iş adamlarına ricada bulunuyorum. Kimse bu işi tek başına başaramaz. Ricam, bu takım Avrupa'da da olacak ve lütfen sponsorluk konusunda bu kadar kapalı olmasınlar. Keşke böyle olmasaydı ama önümüzdeki yıl, ben de birçok iş adamı ile gidip görüşeceğim."

"CANI GÖNÜLDEN VOLEYBOLDA OLMAYI İSTİYORUM"

"Voleybola bu yılın başında başlamak istiyorduk ama futbolda borçlanmayı bitirmeye çalışıyoruz. Akademiye iyi para harcıyoruz. Basketbolun sponsoru yok, 4-5 milyon Euro oraya harcıyoruz. Üstüne voleybolu da koyarsak... Canı gönülden voleybolda olmayı istiyorum. Trabzonsporlu iş adamları dönüş yaparsa, orada da olmak istiyoruz. Ancak sponsor olmadan kimse bu işi yapmıyor."

🎙️ Ertuğrul Doğan: Aslında bu yılın başında buna başlamak istiyorduk ama şimdi takdir edersiniz ki bir yandan futbolu, Trabzonspor'u belli borçlarından kurtarmaya çalışıyoruz. İşte akademiye çok ciddi para harcıyoruz. Kadınlar Ligi'nde olmamız… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"KUPA ALMADAN BAŞARILI SAYILMA ŞANSIN YOK!"

"Kupayı almadığın müddetçe bunun futbolda başarılı sayılma şansı yok. Bu işin gerçeği. Ben de taraftar koltuğundayken böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar haklı, eleştirisinde haklı. Ben de o tribünlerdeyken bundan daha sert eleştiriler yapmışımdır. Bunu hep söylüyorum; taraftarımıza karşı mahcubum. Ama bu mahcubiyetimizi cuma günü gidereceğimizi düşünüyorum."

🎙️ Ertuğrul Doğan: Kupayı almadığın müddetçe bunun futbolda başarılı sayılma şansı yok. Bu işin gerçeği. Ben de taraftar koltuğundayken böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar haklı, eleştirisinde haklı. Ben… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"FATİH TEKKE, TRABZONSPOR EFSANESİ"

"Fatih Tekke, Trabzonspor efsanesi! Daha önce göreve gelmeden de Türkiye'ye gelmiş en önemli golcü ve futbolcu olduğunu söyledim. Çok başarılıydı. İstanbulspor, Alanyaspor gibi takımlarda çalıştı. Sayın Fatih Tekke için de şampiyonluğa oynayan bir takımda, ilk yılı. Benim başkanlığımdaki ilk yılımdaki hareketlerimle, üçüncü yılımdaki hareketlerim aynı olmayacağı gibi bir durum var. Ben böyle düşünmüyorum ama hocamız da seneye 'Şunu yapsaydık, daha iyi olurdu' diyebilir. Çok çalışıyorlar, bu kadar mesai veren görmedim. Üzülüyor, o da sıkılıyor. Buranın evladı. Desteğin daha fazlasını hak ediyordu. Bizim gerçeklerimizle uyumlu çalıştı! Bu kadar genç oyuncu ile kimse kolay kolay yola çıkmaz!"

🎙️ Ertuğrul Doğan: Çok çalışıyorlar, bunu söyleyebilirim. Yani benim hayatımda ilk defa bu kadar emek veren, zamanını, saatlerini burada geçiren biriyle çalışıyorum. Çok değerli hocalarla çalıştım, o anlamda söylemiyorum bunu. Mesai… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"HERKESİN TAKDİR ETTİĞİ GENÇ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Trabzonspor tarihinin en fazla bonservis harcandığı senesi ama bir oyuncudan şu anda o parayı almak üzereyiz. Herkesin takdir ettiği genç oyunculara sahibiz. Şehrin ekonomik durumu belli, basında biz rakiplerimiz kadar önde değiliz.

"DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK ZORUNDAYDIK"

Genç oyuncuları, tecrübeli oyuncularla entegre edebileceğimiz başka bir sisteme gitmemiz gerekiyordu. Ben hatırlıyorum; Batagov’u aldığımızda konuşulanları, Oulai’yi aldığımızda konuşulanları… ‘18 yaşındaki çocuğa bu paralar verilir mi?’ diye ne linçler yediğimizi hatırlıyorum. Ama bir dönüşümü sağlamak zorundaydık.

🎙️ Ertuğrul Doğan: Genç oyuncuları, tecrübeli oyuncularla entegre edebileceğimiz başka bir sisteme gitmemiz gerekiyordu. Ben hatırlıyorum; Batagov'u aldığımızda konuşulanları, Oulai'yi… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"KADRODA EKSİKLER TAMAMLANACAK"

Kadroda eksikler tamamlanacak görüşmelerimiz devam ediyor. Aşama kaydedilen yerler var, belki hepsini birden açıklayacağız. Çok ciddi görüşmelerimiz var, yönetim elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Taraftarlardan çok ciddi destek istiyorum.

"BİZİM DERDİMİZ TARAFTARIMIZA HAKSIZLIK EDİLMESİ"

Taraftarımız Antalya'ya gelsin, takımımızın ve Fatih Tekke'nin yanında dursun. Antalya'da sezonu kupayla kapayarak hep beraber eğleneceğimiz bir maç olsun. Trabzonspor Mars'ta bile oynar biz orada başka bir şey anlattık. Kararın adaletli olduğunu düşünmüyorum. Arada 4-5 katı daha fazla kilometre farkı var. Daha önce açıklanmış yer, Konyaspor da kendince haklı. Bizim derdimiz, taraftarımıza haksızlık edilmesi.

"PRİM REKOR SEVİYEDE OLACAK"

Prim konusunda gerekeni fazlasıyla yapacağım. Maçtan önce açıklayacağım ama rekor olacak.

"RAKİPLERİN SAHA GELİRİ 120-130 MİLYON EURO'LARDA"

Birçok faktör var. Ekonomik olarak senin 10 katın gelire sahipler. Sahadaki gelirlerin senin eksi 5 milyonlardayken, adamlar 120-130 milyon Euro'larda. Bizim şu an almaya çalıştığımız arazileri, onlar 15-20 yıl önce almışlar. İmarlarını da yapmışlar. Yanlış anlaşılmasın, iyi de yapmışlar. Bunları da halletmişler. Biz ise bir yandan arazileri alıyoruz, bir yandan imarlarla uğraşıyoruz, bir yandan da mahkemelerle uğraşıyoruz. Herkes daha iyisini istiyor, hiçbir itirazımız yok. Ama bunların bir geçiş dönemi var. Zaten bu yüzden ‘yapılanmanın ilk yılı’ diyoruz.

🎙️ Ertuğrul Doğan: Birçok faktör var. Ekonomik olarak senin 10 katın gelire sahipler. Sahadaki gelirlerin senin eksi 5 milyonlardayken, adamlar 120-130 milyon eurolarda. Bizim şu an almaya… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"İSTİMLAK GERÇEKLEŞİNCE BORÇLARIMIZI SIFIRLAYACAĞIZ"

Biz başkanlığı aldıktan sonra yaklaşık 70 dönüm araziyi bünyemize kattık. İki araziyi birleştirince, tesislerimiz istimlak edilince borçlarımızı sıfırlayacağız. Onu da açıklayacağız rakamlar netleştiği zaman ama şu anda vergi borçlarının tamamından biraz daha yüksek bir rakam konuşuyoruz.

"KARTAL ARAZİSİNDE DAVA SÜRECİ VAR"

Kartal arazisi konusunda Emlak Konut'la bir ön anlaşma yapmıştık. İBB'den imar konusunda bir itiraz var, beklemedeyiz. Bir dava süreci var, avukatlarımız ilgileniyor. Kartal arazisinde bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum.

🎙️ Ertuğrul Doğan: İBB'den imar konusunda bir itiraz var, beklemedeyiz. Kartal arazisinde bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/A1G0IulLNp — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

- Tesislerin ismi değişecek mi?

Mehmet Ali Yılmaz’ın, onursal başkanımızın adının tesislerden kaldırılması… Böyle bir şey kimin aklına gelebilir? İlginç bir durum. Diyecek bir şey bulamıyorum bazen. Aklımızın ucundan geçmez. Onursal başkanımızdır. Ruhu şad olsun.

🎙️ Ertuğrul Doğan: Mehmet Ali Yılmaz'ın, onursal başkanımızın adının tesislerden kaldırılması… Böyle bir şey kimin aklına gelebilir? İlginç bir durum. Diyecek bir şey bulamıyorum bazen. Aklımızın ucundan geçmez. Onursal başkanımızdır. Ruhu şad… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"LOCALARIMIZA TALEP YOK"

Rakiplerimizin onda biri bilet fiyatlarımız ama localarımıza talep yok. Burada kimse kötü niyetli değil, şehrimizin imkanları bu seviyede. Türkiye Ligi'nin geliri belli.

"BİZİM KİMSEYE KIRGINLIĞIMIZ YOK"

İlk geldiğim günde söyledim. Kaba tabirle, bir dayak yenecek; o dayağı yemek de o şehirde doğup büyüyüp, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okuyup iş hayatını orada kuran birine yakışır dedik. Öyle oldu. Bu bize yakışırdı. Bizim hiç kimseye kırgınlığım olmaz. Ben o şehirde büyüdüm, şehrin insanını tanıyorum, o tribünleri biliyorum, o tribünlerde büyüdüm ben.

"BİR ŞEYLERİ YIKMAK, HİÇBİR ŞEY GETİRMEZ"

Çok zor bir şey yapmaya çalışıyoruz şu anda. Bu çok zor bir şeyi yaparken şahsım adına hiçbir talebim yok. Ama teknik kadrom ve oyuncularım adına taraftarlarımızdan, camiamızdan hep şunu rica ediyorum; destek olun. Eleştiri yapın ama sert eleştiri yapmayın. Yani bir şeyleri yıkmak bize hiçbir şey getirmez. Ben varken de yıkamazsınız, o da ayrı bir konu. Yani ben teknik direktörümün, oyuncumun, arkadaşımın yanında dururum. Orada o seti çekerim yani.

"TRABZONSPOR İÇİN BU BİR BONSERVİS REKORU"

Ernest Muçi transferi hakkında Beşiktaş ile anlaştık, opsiyonunu kullandık. Muçi de bizde kalmayı çok istiyordu. Hocasıyla çok iyi çalışıyordu. Biz de kendisinden çok memnunduk. Trabzonspor için bu bir bonservis rekoru. Satışta da bize nasip olmuştu, alışta da nasip oldu. Burayı geçebiliriz. Daha yüksek bedelli transferler de gelecek gibi duruyor.

🎙️ Ertuğrul Doğan: Ernest Muçi transferi hakkında Beşiktaş ile anlaştık, opsiyonunu kullandık. Muçi de bizde kalmayı çok istiyordu. Hocasıyla çok iyi çalışıyordu. Biz de kendisinden çok memnunduk. Trabzonspor için bu bir bonservis rekoru.… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"ÜZERİNE KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Şampiyon olabilirdik ama olamadık diye bu insanlara ben bir şey bulmuyorum. Bakın, hep söylüyorum; yapılanmanın birinci yılı. Eksikler yok mu? Ben dahil olmak üzere herkesin bir eksiği olabilir. Niyetimiz iyi ama uğraşıyoruz, üzerine katmaya çalışıyoruz. Çok başarılı bir iş yaptılar. Bu kadar genç futbolcunun olduğu takımda bu tip şeyler yaşanabilir, kadromuz diğer takımlara göre geniş değil.

"TRABZONSPOR'UN BORCUNUN KALMAYACAK OLMASI BÜYÜK AVANTAJ OLACAK"

İstimlak parasının bir kısmını Trabzonspor hiç almayacak, direkt vergi borcu kapanacak. Trabzonspor’un borcu şu an 5 milyar TL seviyelerinde değil, 2 milyar TL seviyelerinde. Tahminim borcumuzun hemen hemen sıfıra gelen rakamını 1-2 ay içerisinde Trabzonsporlulara bir müjdeyle duyuracağız. Rakiplerimiz 30 milyar TL'yi aştığı yerlerde, Trabzonspor’un borcunun kalmayacak olması, bunun yanında çok değerli oyunculara sahip olması, önümüzdeki yıllarda Trabzonspor’un büyük avantajı olacak.

"ONANA'YI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ, NWAKAEME'YE TEKLİFİMİZ OLACAK"

Onana, genç oyuncuları acayip yetiştiriyor. Çok önemli bir karakter. İnşallah tekrar tutmaya çalışıyoruz. Savic var orada, çok önemli bir karakter. Nwakaeme... Açık konuşayım, Türk futbol tarihine gelmiş en karakterli yabancı oyunculardan bir tanesi. En ufak bir sıkıntı çıkarmayan, her zaman takımın yanında olan biri. Ona bir teklifimiz de olacak. Nwakaeme ile konuştuk. Takımın içerisinde kalmasını istedim. Son karar kendisinin. Teknik kadronun içerisinde değil ama scout tarafında, oyuncu önerileri tarafında ve bu konudaki görüş alışverişlerinde yanımızda olmasını istiyoruz.

🎙️ Ertuğrul Doğan: Onana, genç oyuncuları acayip yetiştiriyor. Çok önemli bir karakter. İnşallah tekrar tutmaya çalışıyoruz. Savic var orada, çok önemli bir karakter. Nwakaeme... Açık konuşayım, Türk futbol tarihine gelmiş en karakterli… — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"ONUACHU'NUN TALİPLERİ VAR AMA..."

Paul Onuachu’nun talipleri var ama bizim öyle bir gündemimiz yok. Ruslan Malinovskyi’yi bünyemize kattık. Takıma katkı sağlayacak bir isim. Thierry Karadeniz transferi de bitti, o da imzaladı. İdmana gelecek, hocamız görecek. 6-7 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hareketli bir transfer sezonu bizi bekliyor.

"TRABZONSPOR YILLIK EKSİ 70 MİLYON EURO'DA"

Trabzonspor'un bu kadroyla, bu rakamlarla beraber yıllık eksisi 70 milyon Euro civarında. O yüzden artık şöyle yapıyorlar; oyuncu geliyor, atıyorum 3 milyon Euro. Hayır, artık %40 da vergisi var. Ona ayrıca %40 vergi ödüyorsun. Artık bunlar değişti, eskisi gibi değil bu işler yani.

"TRANSFER PARA İŞİ"

6-7 oyuncuyla çok ciddi görüşüyoruz. Bazen o eleştiriler geliyor: “Daha iyi oyuncu al.” Daha iyi oyuncunun sonu yok. Paran varsa, Fatih Tekke de daha iyi oyuncu söylemeyi biliyor, ben de daha iyi oyuncular almayı biliyorum. Ama para işi bunlar. Biz elimizden geldiğince, para kazanabileceğimiz oyuncuları bünyemize katmaya çalışıyoruz.

"2 OYUNCU SATABİLİRİZ"

Bizim her oyuncumuza bir talep var ama dediğim gibi bu oyuncuların hepsini satmak gibi bir düşüncemiz yok. İki oyuncu satılacakmış gibi duruyor. Bunu yapmak zorundayız, o yüzden böyle. Gönül ister ki onları da verme, devam et ama öyle bir imkanımız yok.

"EREN MERT ÇOK DEĞERLİ HİZMET VERİYOR"

Değerli bir izleme ekibimiz var. Eren Mert ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok değerli bir hizmet veriyorlar. Eren Mert’in pozisyonu konuşuluyor. Onun pozisyonu benim yanım.

"CHAM VE MENDY'NİN TALİPLERİ VAR"

Kazeem Olaigbe’nin satın alma opsiyonu zorunlu hale geliyor. Orada John Lundstram’ın konusu biraz sıkıntılı, oyuncunun talibi yok. Onun dışında Cham ve Mendy’nin de talipleri var, görüşüyoruz.

🎙️ Ertuğrul Doğan: Kazeem Olaigbe'nin satın alma opsiyonu zorunlu hale geliyor. Orada John Lundstram'ın konusu biraz sıkıntılı, oyuncunun talibi yok. — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026



Onun dışında Cham ve Mendy'nin de talipleri var, görüşüyoruz. — HT Spor (@HTSpor) May 20, 2026

"TFF YABANCI KURALINI 10+4 OLARAK BİLDİRDİ"

Bu kural geçen yıl zaten yayınlanmıştı. Transferlerimizi ona göre yaptık. Kulüpler Birliği'nin oy çokluğuyla aldığı bir karar vardı ve federasyona bildirmiştik. Federasyon başkanımız da 'Ben bir karar aldım ve bundan vazgeçmeyeceğim' dedi. Kulüplerin rahatsızlıkları da var, bunları TFF'yle paylaşıyoruz. Yabancı kuralı resmi olarak bugün gönderildi 10+4 olarak devam edecek. Benim zaten politikam; genç oyuncularla deneyimli oyuncuları entegre edebileceğim ve genç oyuncuları satabileceğim bir kadro kurmak...

"ONANA'YI 1 YIL DAHA KİRALAMAK İSTİYORUZ"

Onana için bir yıl daha kiralamak istiyoruz. Hocamızın da görüşü olumlu. Arkasındaki genç oyuncuların gelişimine çok iyi destek olan bir oyuncu. Niyetimiz bu yönde, belli maliyetlere de katlanacağız.

"TRABZON'A DOKUNURLARSA TEPKİ GÖRÜRLER"

Trabzonspor’a gelen, Trabzonluya dokunmayan biriyle Trabzonluların işi olmaz. Dokunursa da her türlü tepkiyi görür. Ama hepsi bir şey yaptığı için bir karşılık aldı. Durup dururken Trabzonspor Kulübü bir açıklamayla bir şey söylemedi. Bir şey yaptılar, ben de yaptıklarının karşılığında bir şey yapacağımı yüzlerine de söylemiştim. Zamanı ve yeri geldiği zaman onlara o cevabı verdim.

"BİR ARADA OLURSAK BİZİ DURDURABİLECEK KUVVET YOK"

Hep beraber formalarımızı giyiyoruz, camianın tüm önemli değerlerini de içine alacak şekilde özel uçak kaldırıyoruz, Antalya’ya getireceğiz. Maç öncesinde ve sonrasında hep beraber olacağız. Trabzonsporlular bir arada olduğu müddetçe, bizim önümüzde durabilecek kimse yok. Bizim için hikâye bu işler. Biz bir arada olduğumuz müddetçe, bizim önümüzde durabilecek bir kuvvet yok.