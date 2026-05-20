        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor ilk transferini açıkladı: Ernest Muçi

        Trabzonspor ilk transferini açıkladı: Ernest Muçi

        Trabzonspor, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi ve Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 18:17 Güncelleme:
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!

        Trabzonspor geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Buna göre bordo-mavililer, 8 eşit taksitte siyah-beyazlılara 8.5 milyon Euro + KDV bonservis bedeli ödeyecek ve Arnavut oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

        Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır" denildi.

        "MUÇİ'DEN ÇOK MEMNUNDUK"

        Trabzonspor için bu transferin bir bonservis rekoru olduğuna dikkat çeken başkan Doğan, "Ernest Muçi transferi hakkında Beşiktaş ile anlaştık, opsiyonunu kullandık. Muçi de bizde kalmayı çok istiyordu. Hocasıyla çok iyi çalışıyordu. Biz de kendisinden çok memnunduk. Trabzonspor için bu bir bonservis rekoru. Satışta da bize nasip olmuştu, alışta da nasip oldu. Burayı geçebiliriz. Daha yüksek bedelli transferler de gelecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
