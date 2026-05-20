Trabzonspor ilk transferini açıkladı: Ernest Muçi
Trabzonspor, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi ve Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Buna göre bordo-mavililer, 8 eşit taksitte siyah-beyazlılara 8.5 milyon Euro + KDV bonservis bedeli ödeyecek ve Arnavut oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalanacak.
Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır" denildi.
"MUÇİ'DEN ÇOK MEMNUNDUK"
Trabzonspor için bu transferin bir bonservis rekoru olduğuna dikkat çeken başkan Doğan, "Ernest Muçi transferi hakkında Beşiktaş ile anlaştık, opsiyonunu kullandık. Muçi de bizde kalmayı çok istiyordu. Hocasıyla çok iyi çalışıyordu. Biz de kendisinden çok memnunduk. Trabzonspor için bu bir bonservis rekoru. Satışta da bize nasip olmuştu, alışta da nasip oldu. Burayı geçebiliriz. Daha yüksek bedelli transferler de gelecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.