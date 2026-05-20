        Hava Durumu Son dakika: Bakanlık açıkladı! Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı | Son dakika haberleri

        Bakanlık açıkladı! Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı

        İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bugün İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevreleriyle birlikte Ankara, Eskişehir ve 5 ilde etkili olması beklenen yağışların, yarın Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde görüleceği bildirildi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 15:28 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

        Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

        Buna göre, bugün İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Eskişehir'in doğu (Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık) ve Ankara'nın güneybatı (Haymana ve Polatlı) kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

        Doğu Akdeniz'de (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri) yerel olarak kuvvetli, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

        Yarın ise Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

