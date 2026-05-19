        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Udinese'den Nicolo Zaniolo ve transfer açıklaması!

        Udinese'den Nicolo Zaniolo ve transfer açıklaması!

        Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Udinese'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Nicolo Zaniolo için, Çizme temsilcisinin sportif direktörü Gökhan İnler açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 22:33
        İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo'yla ilgili konuştu.

        "ZANIOLO GİBİ KARAKTERE İHTİYACIMIZ VAR"

        İtalyan basınından TV 12'ye konuşan İnler, "Zaniolo bizim için çok önemliydi. Gücümüz, bir oyuncu buraya geldiğinde onun elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olmak olmalı ve o da takım için elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun için hiçbir şey kolay olmadı ama sahada gösterdiği hırsı seviyorum, bu karaktere ihtiyacımız var. Bizim için çok önemliydi." dedi.

        "GELECEĞİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

        Transferine dair mesaj veren Gökhan İnler, "Şimdi geleceğini değerlendireceğiz ama benim açımdan herhangi bir sorun görmüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu." şeklinde konuştu.

        "UDINESE'DE UZUN YILLAR KALMAYA HAZIRIM"

        Geçtiğimiz haftalarda kulübün internet sitesine konuşan Zaniolo ise, "Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Kalmaya hazırım hatta uzun yıllar kalmaya hazırım. Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullanmıştı.

        Bu sezon Udinese formasıyla 38 maçta 2 bin 450 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik katkı sağladı.

        İtalyan ekibinin Zaniolo'yu 10 milyon Euro bonservis veya 5 milyon Euro + sonraki satıştan %50 payla satın alma opsiyonu bulunuyor.

        Hurda cipi pembeye boyadı, nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı

