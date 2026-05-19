ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı son açıklamada, "İran'a saldırıyı bir saat kala erteledik, onlara birkaç gün süre vermeyi kabul ettim" dedi.

ABD Başkanı, dün akşam İran'a yeni saldırıyı ertelediğini duyurmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, "Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir, henüz emin değilim, yakında öğreneceğiz" dedi.

"İran'a saldırıyı bir saat kala erteledik, onlara birkaç gün süre vermeyi kabul ettim" diyen Trump, "İran ile müzakere ediyoruz, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" dedi.

Son günlerde Küba'ya yönelik açıklamalarda da bulunan yine Küba'ya değindi ve "Küba bizi çağırıyor, yardıma ihtiyaçları var. Küba başarısız olmuş bir ülke. İhtiyaç duydukları yardımı sağlayacağız" dedi.