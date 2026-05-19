        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

        ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik son açıklamasında, "İran ile müzakere ediyoruz, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. İran'a saldırıyı bir saat kala erteledik, onlara birkaç gün süre vermeyi kabul ettim" ifadelerini kullandı

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 17:51
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı son açıklamada, "İran'a saldırıyı bir saat kala erteledik, onlara birkaç gün süre vermeyi kabul ettim" dedi.

        ABD Başkanı, dün akşam İran'a yeni saldırıyı ertelediğini duyurmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

        Trump, "Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir, henüz emin değilim, yakında öğreneceğiz" dedi.

        "İran'a saldırıyı bir saat kala erteledik, onlara birkaç gün süre vermeyi kabul ettim" diyen Trump, "İran ile müzakere ediyoruz, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" dedi.

        Son günlerde Küba'ya yönelik açıklamalarda da bulunan yine Küba'ya değindi ve "Küba bizi çağırıyor, yardıma ihtiyaçları var. Küba başarısız olmuş bir ülke. İhtiyaç duydukları yardımı sağlayacağız" dedi.

