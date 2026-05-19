        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Hakeme yumruk attı takımı yaktı | Edirne haberleri | Son dakika haberleri

        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!

        Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşma sırasında futbolcu 22 yaşındaki B.Y.'nin yedek kulübesinden sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk atması sonucu tatil edilen maçta karar verildi. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Beğendikspor'un hükmen 3-0 mağlubiyetine karar verdi

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 15:44 Güncelleme:
        Edirne 2’nci Amatör Lig B Grubu’nda Keşan ilçesinde 3 Mayıs'ta Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43’üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y. (22), sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt’un yüzüne yumruk attı.

        FUTBOLCU GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

        Hakem maçı tatil ederken, futbolcu B.Y. polis tarafından gözaltına alındı. B.Y., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        TAKIMI HÜKMEN 3-0 MAĞLUP SAYILDI

        B.Y.'nin kulübü Beğendikspor ile ilişiği de kesildi. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, tatil edilen maçla ilgili kararını verdi. Beğendikspor’un, Yenimuhacirspor karşısında hükmen 3-0 mağlup olmasına karar verildi.

        KARAR İKİ KULÜBE DE BİLDİRİLDİ

        Karar, kulüplere iletildi. Beğendikspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, "03.05.2026 tarihinde Keşan Atatürk Stadı Sentetik Sahası’nda oynanan Yenimuhacirspor-Beğendikspor müsabakasında maç 0-0 devam ettiği esnada 43’üncü dakikada maçın hakemine yönelik saldırı sonucu yarıda kalan müsabakanın kararı tarafımıza iletilmiş olup, hükmen 3-0 Beğendikspor’un mağlubiyetine karar verilmiştir" denildi.

        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Okul servisi elektrikli oldu
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Rötarlı ayrılık!
