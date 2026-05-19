        Beşiktaş'ta rötarlı ayrılık!

        Beşiktaş'ta rötarlı ayrılık!

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi noktalandı. Kritik toplantıda başkan Serdal Adalı, "Yola devam edelim" mesajı verse de tecrübeli çalıştırıcı, camiada beklediği desteği bulamadığını ve bu şartlarda devam etmenin doğru olmayacağını iletti. Konyaspor maçından sonra istifa etse de ikna edilen Yalçın, 2 hafta sonra resmen Ümraniye'ye veda etti.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 12:46 Güncelleme:
        Rötarlı ayrılık!

        Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş'ta dün kritik bir toplantı yapıldı.

        Siyah-beyazlı takımda başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi.

        Futbol komitesi üyeleri asbaşkan Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu'nun da yer aldığı toplantıdan ayrılık kararı çıktı.

        ADALI "DEVAM" DEDİ AMA...

        Başkan Adalı, toplantıda “Birlikte yola devam edelim, yapılacak transferlerle takımı güçlendirelim” mesajını verse de Yalçın'dan olumsuz yanıt geldi.

        Protestolardan ve eleştirilerden bunalan tecrübeli çalıştırıcı, camiada beklediği desteği bulamadığını ve bu şartlarda devam etmenin doğru olmayacağını iletti.

        Türkiye Kupası'ndan elendikleri Konyaspor maçının ardından stadyumdan yükselen istifa sesleri ve tünele girerken su şişesi atılması üzerine istifa kararı alan Yalçın, soyunma odasında devam etmeye ikna edilmişti.

        Ancak geçen 2 haftalık süreçte değerlendirmelerde bulunsa da kararı değişmeyen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemini tatsız noktalamış oldu.

        İKİNCİ DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

        Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci döneminde lig ve kupada toplam 39 maçta kulübede yer aldı.

        İkinci döneminde Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda 6 maçta takımının başında yer alan Yalçın, söz konusu mücadelelerde toplam 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

        Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 70 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 43 gol gördü.

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi 262 gün sürdü. Deneyimli teknik adam, ilk döneminde ise 679 gün takımın başında kalmıştı.

        BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

        Beşiktaş'ta ikinci dönemi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.

        Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarından erken elenince teknik adam değişikliğine gitti. Solskjaer'in yerine göreve Sergen Yalçın getirildi.

        Ligi 4. basamakta tamamlayan ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta sezon öncesi belirlenen hedeflere bu sezon da ulaşılamadı.

