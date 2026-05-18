        Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde müjde

        Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde müjde

        İngiliz devi Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'ın Bernardo Silva transferindeki rakibi Juventus, Serie A'da en son oynadığı Fiorentina maçında 2-0 yenilerek 5. sıradan 6. sıraya geriledi ve ligin bitimine 1 hafta kala Şampiyonlar Ligi biletini alması mucizelere kaldığı için maddi açıdan sıkıntıya girdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:33 Güncelleme:
        1

        Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bir yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı. Özellikle orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar gözünü Bernardo Silva'ya çevirirken, İtalya'dan da müjdeli haber geldi.

        2

        GALATASARAY'A BERNARDO SİLVA MÜJDESİ

        Juventus’ta sezon sonu büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Serie A’da Şampiyonlar Ligi biletini oldukça zora giren Juventus, hem sportif hem de ekonomik anlamda ağır bir darbe aldı. Devler Ligi gelirinden mahrum kalacak olan Torino ekibinde transfer planlamasının yeniden şekilleneceği öğrenildi. Bu gelişme ise Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde bulunan Bernardo Silva transferinde sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

        3

        JUVENTUS KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

        İtalyan basınında yer alan değerlendirmelere göre Şampiyonlar Ligi dışında kalınması sonrası Juventus yönetimi maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı aldı. Özellikle yüksek maliyetli yıldız transferlerinin askıya alınabileceği belirtiliyor.

        4

        GALATASARAY İMKANLARI ZORLAYACAK

        Bernardo Silva transferinde yıllık ücret en kritik konu olarak öne çıkarken, Galatasaray yönetimi tüm şartları zorlamaya hazır.

        5

        İKNA SÜRECİ

        Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane hamlesinde olduğu gibi Avrupa’da ses getirecek bir yıldızı İstanbul’a getirmenin hesaplarını yapıyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi kozunu ve oluşan güçlü kadro yapısını kullanarak Bernardo Silva’yı ikna etmeye çalışıyor. Cim Bom cephesinde hedef, transfer yarışının daha fazla uzamasına izin vermeden süreci kısa süre içinde sonuçlandırmak. Teknik heyetin de çok istediği yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerin kritik geçmesi bekleniyor.

        6

        İLKAY GÜNDOĞAN HEYECANLANDIRDI

        "Transferin için telefonun çalabilir, senden fikir alabilirler?" sorusuna yanıt veren İlkay Gündoğan "Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular." dedi.

        Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik." ifadelerini kullandı.

        7

        BERNARDO'YU MU İŞARET ETTİ?

        İlkay Gündoğan'ın bu sözlerinin Manchester Ciy'de birlikte forma giydiği Bernardo Silva olabileceği öne sürüldü.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
