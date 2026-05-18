Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde müjde

İKNA SÜRECİ

Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane hamlesinde olduğu gibi Avrupa’da ses getirecek bir yıldızı İstanbul’a getirmenin hesaplarını yapıyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi kozunu ve oluşan güçlü kadro yapısını kullanarak Bernardo Silva’yı ikna etmeye çalışıyor. Cim Bom cephesinde hedef, transfer yarışının daha fazla uzamasına izin vermeden süreci kısa süre içinde sonuçlandırmak. Teknik heyetin de çok istediği yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerin kritik geçmesi bekleniyor.