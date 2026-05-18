Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde müjde
İngiliz devi Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'ın Bernardo Silva transferindeki rakibi Juventus, Serie A'da en son oynadığı Fiorentina maçında 2-0 yenilerek 5. sıradan 6. sıraya geriledi ve ligin bitimine 1 hafta kala Şampiyonlar Ligi biletini alması mucizelere kaldığı için maddi açıdan sıkıntıya girdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bir yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı. Özellikle orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar gözünü Bernardo Silva'ya çevirirken, İtalya'dan da müjdeli haber geldi.
GALATASARAY'A BERNARDO SİLVA MÜJDESİ
Juventus’ta sezon sonu büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Serie A’da Şampiyonlar Ligi biletini oldukça zora giren Juventus, hem sportif hem de ekonomik anlamda ağır bir darbe aldı. Devler Ligi gelirinden mahrum kalacak olan Torino ekibinde transfer planlamasının yeniden şekilleneceği öğrenildi. Bu gelişme ise Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde bulunan Bernardo Silva transferinde sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.
JUVENTUS KÜÇÜLMEYE GİDİYOR
İtalyan basınında yer alan değerlendirmelere göre Şampiyonlar Ligi dışında kalınması sonrası Juventus yönetimi maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı aldı. Özellikle yüksek maliyetli yıldız transferlerinin askıya alınabileceği belirtiliyor.
GALATASARAY İMKANLARI ZORLAYACAK
Bernardo Silva transferinde yıllık ücret en kritik konu olarak öne çıkarken, Galatasaray yönetimi tüm şartları zorlamaya hazır.
İKNA SÜRECİ
Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane hamlesinde olduğu gibi Avrupa’da ses getirecek bir yıldızı İstanbul’a getirmenin hesaplarını yapıyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi kozunu ve oluşan güçlü kadro yapısını kullanarak Bernardo Silva’yı ikna etmeye çalışıyor. Cim Bom cephesinde hedef, transfer yarışının daha fazla uzamasına izin vermeden süreci kısa süre içinde sonuçlandırmak. Teknik heyetin de çok istediği yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerin kritik geçmesi bekleniyor.
İLKAY GÜNDOĞAN HEYECANLANDIRDI
"Transferin için telefonun çalabilir, senden fikir alabilirler?" sorusuna yanıt veren İlkay Gündoğan "Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular." dedi.
Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik." ifadelerini kullandı.