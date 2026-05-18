İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa imza atan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti. Avrupa'da diğer liglerde de sona doğru girilirken, sarı-kırmızılıların karşılaşabileceği 23 muhtemel rakibi belli oldu.
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:23
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğuna imza attı.
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu başarıyla birlikte önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı elde etti.
Avrupa'nın çeşitli liglerinde ise Devler Ligi'ne gitmeyi garantileyen 23 takım belli oldu.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:...
STUTTGART
LENS
PSV
VILLARREAL
SHAKHTAR DONETSK
PORTO
LILLE
LEIPZIG
BORUSSIA DORTMUND
ASTON VILLA
INTER
SLAVIA PRAG
MANCHESTER UNITED
ATLETICO MADRID
REAL BETIS
NAPOLI
ARSENAL
PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)
BAYERN MÜNİH
FEYENOORD