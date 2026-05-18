        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

        İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa imza atan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti. Avrupa'da diğer liglerde de sona doğru girilirken, sarı-kırmızılıların karşılaşabileceği 23 muhtemel rakibi belli oldu.

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:23
        1

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğuna imza attı.

        2

        Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu başarıyla birlikte önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı elde etti.

        3

        Avrupa'nın çeşitli liglerinde ise Devler Ligi'ne gitmeyi garantileyen 23 takım belli oldu.

        4

        İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:...

        5

        STUTTGART

        6

        LENS

        7

        PSV

        8

        VILLARREAL

        9

        SHAKHTAR DONETSK

        10

        PORTO

        11

        LILLE

        12

        LEIPZIG

        13

        BORUSSIA DORTMUND

        14

        ASTON VILLA

        15

        INTER

        16

        SLAVIA PRAG

        17

        MANCHESTER UNITED

        18

        ATLETICO MADRID

        19

        REAL BETIS

        20

        NAPOLI

        21

        ARSENAL

        22

        PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)

        23

        BAYERN MÜNİH

        24

        FEYENOORD

        25

        BARCELONA

        26

        MANCHESTER CITY

        27

        REAL MADRID

