Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Antalya'da yasadışı bahis ofisi kurdukları, banka hesaplarında ve kripto varlıklarında 11 Milyar 400 Milyon TL'lik işlem hacimlerinin ve hesap hareketlerinin olduğu tespit edildi

Haber merkezinden Yasin Anzerli'nin haberine göre; Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Antalya'da toplam 10 adet yasadışı bahis ofisi kurdukları, banka hesaplarında ve kripto varlıklarında yapılan incelemelerde toplam 11 milyar 400 milyon TL işlem hacimlerinin ve hesap hareketlerinin olduğu tespit edildi.

