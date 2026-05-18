Otelde doğalgaz kaçağı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğalgaz kaçağından etkilenen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre olay, Barış Mahallesi Dirlik Sokaktaki bir otelde meydana geldi. Şehit ailelerinin konakladığı otelde kalan bazı kişilerin mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Şikayeti olan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla bazıları da otobüslerle hastaneye kaldırıldı.
Otel tamamen boşaltılarak güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin kazan dairesinde doğalgaz kaçağı tespit ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.