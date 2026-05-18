        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...

        Antalya'da, yol verme tartışmasında 34 yaşındaki Bilgin Korkut, 49 yaşındaki Oğuz Avcı ve 35 yaşındaki Emre Savran'ın öldüğü olayda tetiğe basan 25 yaşındaki Ahmet Bayar'ın ifadesi ortaya çıktı. Bayar ifadesinde, "Araç içinde alkol alırken, bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Ruhsatlı tabanca ile ateş ettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:46 Güncelleme:
        Antalya'da kan donduran olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi.

        Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar (25) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Ahmet Bayar, ruhsatlı silahıyla 3 kişiyi öldürdü.
        RUHSATLI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

        2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bilgin Korkut, 34 yaşında hayata veda etti.
        1 KİŞİ DE HASTANEDE CAN VERDİ

        Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Savran da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Oğuz Avcı, inşaat ustasıydı ve 49 yaşındaydı.
        3 KİŞİYİ VURDU EMNİYETE TESLİM OLDU

        Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

        Emre Savran, 35 yaşında hayatını kaybetti.
        CENAZELER MORGA GÖNDERİLDİ

        Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Serik Devlet Hastanesi’nde Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Emre Savran, Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. 3 cenaze, defnedilmek üzere Serik’e götürüldü.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        3 kişiyi öldüren Ahmet Bayar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi hakimliğe sevk edilen Bayar, tutuklandı.

        "SELEKTÖR YAPILDI 4 KİŞİ ÜZERİME YÜRÜDÜ"

        Bayar emniyetteki ifadesinde, "Dün akşam Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftaki bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim" dedi.

        ÜÇ ARKADAŞ DEFNEDİLDİ

        Diğer yandan, Bayar tarafından öldürülen Emre Savran, Oğuz Avcı ve Bilgin Korkut’un cenazeleri, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Akbaş Mezarlığında toprağa verildi.

        Konya'da, C.D., tartıştığı, babası Gökhan Dinçer ve annesi Nazife Dinçer'i bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı C.D., evine yakın sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

