Alec Baldwin'den Elon Musk'a Lupita Nyong'o yanıtı

Alec Baldwin, Lupita Nyong'o'nun 'Odyssey' filminde Truvalı Helen rolünü oynamasının ardından görünüşünü eleştiren Elon Musk'a yanıt verdi.

68 yaşındaki Amerikalı Hollywood yıldızı, Nyong'o'nun fotoğrafını paylaşarak, “Sevgili Elon, o gerçekten de dünyanın en güzel kadını… Alec” mesajını yazdı.

Amerikalı Cumhuriyetçi sunucu Matt Walsh, güzelliği Truva Savaşı'nı başlatan yarı tanrıça rolü için Nyong'o'nun seçilmesini sosyal medyada eleştirmiş, Christopher Nolan'ın yönettiği filmle ilgili olarak, "Dünyada tek bir kişi bile Lupita Nyong'o'nun 'dünyanın en güzel kadını' olduğunu düşünmüyor" diye mesaj yazmıştı.

“Ancak Christopher Nolan, 'en güzel kadın' rolünü beyaz bir kadına verirse ırkçı olarak adlandırılacağını biliyor" diyen Walsh, "Nolan teknik olarak yetenekli ama korkak. Çağın ruhuna en ufak bir meydan okuma getirecek herhangi bir şey yapmaktan çok korkuyor" diye eklemişti.

Milyarder girişimci ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çalışma arkadaşı Elon Musk da bu eleştiriye katıldığını, "Doğru" diye yazarak belirtmişti.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Christopher Nolan neden diğer birçok yönetmen gibi beyaz karakterlerin ırklarını değiştirmeye bu kadar meraklı?" diye sorduğunda, Musk'ın cevabı, "Ödülleri istiyor" şeklinde olmuştu. Musk, Nolan'ın Oscar ödüllü oyuncu Nyong'o'yu bu role seçerek "dürüstlüğünü kaybettiğini" de sözlerine eklemişti.