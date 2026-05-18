Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 14:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray Kulübü'nü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.
