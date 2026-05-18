        Haberler Ekonomi Altın Goldman Sachs altından vazgeçmedi: İşte son tahmini

        Goldman Sachs altından vazgeçmedi: Ons için 5 bin 400 dolar tahmini

        Goldman Sachs, artan merkez bankası talebi ve jeopolitik risklerin etkisiyle altına yönelik yükseliş beklentisini korudu. Banka, ons altının 2026 yıl sonuna kadar 5 bin 400 dolara ulaşabileceğini öngörürken, merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alımı yapacağını tahmin etti

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 15:38
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor

        ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, merkez bankalarının artan altın talebinin etkisiyle altın fiyatlarına yönelik yükseliş beklentisini korudu. Banka, ons altın için 2026 yıl sonu hedefini 5 bin 400 dolar seviyesinde tutarken, merkez bankalarının alımlarının yılın geri kalanında hız kazanacağını öngördü.

        Altının ons fiyatı bugün itibarıyla 4.550 dolardan işlem görüyor. Yani ABD'li bankanın tahmini bugünden yıl sonuna kadar yüzde 18.6'lık bir artış beklediği anlamına geliyor.

        Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından hazırlanan değerlendirmede, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri kapsamında altına yönelmeye devam ettiği belirtildi. Banka, merkez bankalarının 2026 boyunca aylık ortalama 60 ton altın alımı gerçekleştireceğini tahmin etti.

        Analizde, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen altının “güvenli liman” özelliğini koruduğu vurgulandı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon endişeleri ve dolar varlıklarına yönelik temkinli yaklaşımın altına olan talebi desteklediği ifade edildi.

        Goldman Sachs’ın baz senaryosunda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam etmesiyle birlikte altın destekli ETF’lere girişlerin artacağı, bunun da fiyatlara ilave katkı sağlayacağı belirtildi. Banka ekonomistleri Fed’in toplam 50 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

        Öte yandan Goldman Sachs, jeopolitik risklerin derinleşmesi veya yatırımcıların dolar varlıklarından daha hızlı çıkış yapması halinde altın fiyatlarında tahminlerin üzerinde yükseliş görülebileceğine işaret etti. Banka, özel sektör yatırımlarının altına yönelmesinin hızlanması durumunda fiyatların daha da yukarı taşınabileceğini kaydetti.

        İLK ÇEYREKTE 244 TON NET ALIM YAPTILAR

        Dünya Altın Konseyi verilerine göre de 2026’nın ilk çeyreğinde merkez bankaları net 244 ton altın alımı gerçekleştirirken, küresel altın talebi yıllık bazda yüzde 2 artışla 1.231 tona ulaştı. Aynı dönemde altın destekli ETF’lere girişlerin sürdüğü bildirildi.

        Analistler, yüksek enflasyon, jeopolitik belirsizlikler ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam etmesi halinde altının orta ve uzun vadede güçlü görünümünü koruyacağını belirtiyor.

