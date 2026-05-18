Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde 70 ev tedbiren boşaltıldı.

AA'da yer alan habere göre ilçenin kenarından geçen Kelkit Çayı'nın debisinin artması nedeniyle yer yer taşkınlar yaşanırken önlemler de devam ediyor.

Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tedbir aldı. Jandarma ekipleri köy içinde vatandaşların dikkatli olmaları ve taşkın riskine karşı evlerin boşaltılması konusunda anonslar yapıyor.

Tepekışla köyü Muhtarı Duran Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların birkaç gündür devam ettiğini söyledi.

Şahin, yukarıdaki barajın kapaklarının açılması nedeniyle köyü ve köyün ekili arazilerini su bastığını belirterek, "70 tane evi tahliye ettik, ırmağın taşkını devam ediyor, yaya köprümüz de uçtu." dedi. Şahin, buğday, arpa ve meyve bahçelerini su bastığını, şimdiye kadar 400 dönümü tespit ettiklerini, diğer taraftaki arazileri henüz tespit edemediklerini söyledi.

Erbaa Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir de yaptığı açıklamada, "Şu anda her şey stabil şekilde devam ediyor. Barajlardan su tahliyesi devam ettiği sürece sera bölgesi risk altında, ırmağın sıfır noktasında olduğu için emniyet açısından bölge boş tutulmaya çalışılıyor. Mecburi olmayan işler yapılmamaya çalışılıyor ve aileler de burada kalmıyorlar. Burada toplam 87 aile var, yıllık 530 dönümlük bir alanda üretim yapılıyor." diye konuştu.

Kelkit Çayı'nın debisinin artması sonucu sular altında kalan evler ve alanlar dronla havadan görüntülendi. Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri taşkın sonucu suların ortasında kalan evlerdeki eşyaları bot yardımı ile tahliye ediyor.

AMASYA'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

DHA'nın haberine göre de Amasya kent merkezi ile Taşova ilçesinde olası sel ve taşkın riskine karşı okullarda eğitime 20 Mayıs Çarşamba günü ara verildi.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, son günlerde bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkınların meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs Salı günü de (yarın) Tokat Almus Barajının tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."