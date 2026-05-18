Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı | Son dakika haberleri

        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!

        Aksaray'da, 16 metrelik su kuyusunda 3 kişinin can verdiği faciada, kuyuya ilk olarak inen ve ses veremeyince kendisini kurtarmak isterken metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabası Murat Yeşildal'ın cenazesine katılan ağabey İsmail Yeşildal, facianın nasıl yaşandığını anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 15:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        sadasd

        Aksaray'da yürekleri yakan olay, dün saat 17.30 sıralarında Koçpınar köyünde meydana geldi.

        Kent merkezinde inşaatlarda birlikte kalıp ustası olarak çalışan İsmail (42), Recep (32) ve Mehmet Yeşildal (28) kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal (30), kendilerine ait elma bahçesine gitti.

        İsmail Yeşildal, faciada 2 kardeşi ile bir akrabasını kaybetti.
        İsmail Yeşildal, faciada 2 kardeşi ile bir akrabasını kaybetti.

        16 METRELİK SU KUYUSUNU TEMİZLEMEK İSTEDİLER

        Yeşildal kardeşler, ağaçları sulamak için kullandıkları 16 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemek istedi. Bunun için İsmail Yeşildal, halat ve kurdukları düzenekle kuyuya indi. Ancak İsmail Yeşildal geri çıkmadı.

        SES GELMEYİNCE 3 KİŞİ DAHA AŞAĞI İNDİ

        Seslendikleri ağabeyleri cevap vermeyince durumdan şüphelenen Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal da kuyuya indi. Ancak onlar da geri çıkmayınca bu sırada bahçede bulunan İsmail Yeşildal'ın oğlu, yardım istemek için köye giderek durumu komşuları Ayhan Beşer'e anlattı.

        ZEHİRLENDİĞİNİ ANLAYINCA YUKARI ÇIKTI

        Ayhan Beşer de Yeşildal'ın oğluna, “Sen köye git yardım çağır. Ben de kuyuya inip, müdahale edeyim” dedi. Yardım için bahçeye gelip kuyuya inen Beşer, nefes almakta güçlük çekip metan gazından etkilendiğini anlayınca tekrar yukarı çıktı. Bu sırada köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        CAN SİMİDİNİ, KENDİSİNE KURTARMAYA GELENLERE GİYDİRMEYE ÇALIŞMIŞ

        Kendi imkanlarıyla kurtulan Ayhan Beşer, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, ilk önce kuyuya can simidi attı. Ardından da kuyuya inen kurtarma ekipleri, dibinde 70 santimetre su bulunan kuyuda metan gazından etkilenin 4 kişiye ulaştı.

        İsmail Yeşildal'ın atılan can simitlerini kendisini kurtarmaya gelen kardeşleri ve akrabasına giydirmeye çalıştığı belirlendi. İlk olarak İsmail Yeşildal kuyudan çıkartılarak ambulansla, aynı hastaneye kaldırıldı. Ardından diğer 3 kişi kuyudan çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde ağabeylerini kurtarmaya inen Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal'ın öldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        ÜÇ KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Hastaneye kaldırılan Ayhan Beşer'in taburcu olduğu, sağlık durumu iyi olan İsmail Yeşildal'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Recep ve Mehmet Yeşildal kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal'ın cenazesi, Koçpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.

        "İÇERDE GAZ KOKUSU ALAMADIK"

        Kuyuyu her yıl temizlediklerini belirten ağabey İsmail Yeşildal, "Kuyudan, biriken pislik malzemeyi çıkarıyorduk. Merdiven suya kadar iniyordu. Kuyuyu biz bahçe sulamak için kullanıyorduk. Her yıl kuyuyu temizliyorduk. Bu yıl böyle bir olay başımıza geldi. Bir dengesizlik oldu. Bu girdiğimizde dipten hiçbir şey çıkaramadık. Dinamo suyu bitiremedi ve sıkıntı çıktı. Ona bakarken oldu. İçerde bir gaz kokusu almadık. Oksijen yetersizliği vardı" dedi.

        "O ANLAR BULANIKTI"

        Kendisini kurtarmaya gelenlere, AFAD ekiplerinin attığı can yeleklerini giydirmeye çalıştığını hatırladığını belirten Yeşildal, "Yelek giydirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. O anlar bulanıktı. Benimle birlikte kuyuda kurtarmak için AFAD uğraşıyordu. Ben indiğimde kuyunun dibinde yaklaşık 1 metre su vardı" diye konuştu. Yeşildal, kız kardeşi ve yakınlarına sarılıp ağladı.

        "KUYUDA GAZ VARDI"

        Kurtarmak için kuyuya inen ve gazdan etkilendiğini anlayınca kendi imkanlarıyla tekrar çıkan komşuları Ayhan Beşer, "Beni komşumuzun oğlu çağırdı. Ben de kurtarmak için kuyuya indim. Nefesim daralıp, göğsüm ağrıyınca, tekrar kendi imkanlarımla dışarı çıktım. Hala daha göğsüm arıyor. Kuyuda bir gaz vardı ve beni etkiledi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 16 Mayıs 2026 (TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Süreç Açıklaması)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Orta Koridor" vurgusu. Türk Dünyasına işbirliği çağrısı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan süreç açıklaması. Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon. Bungalov faciasında kamu davası. Türkiye-Çin arasında afet iş birliği. Türkiye'den Afrika'ya yardım eli. Suça sürüklenen çocuklar düz...
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!