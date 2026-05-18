        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar | Dış Haberler

        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar

        ABD Başkanı Trump'tan İran ile görüşmelere ilişkin, "Size tek bir şey söyleyebilirim, anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar" dedi. Öte yandan Pakistanlı bir kaynağın aktardığına göre, Pakistan, İran'ın revize edilmiş teklifini Washington'a iletti

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:20 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası müzakere görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Size tek bir şey söyleyebilirim, anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar" dedi.

        Amerikan Fortune dergisi, ABD Başkanı Trump ile Çin ziyaretinin ardından Oval Ofis'te bir araya geldi ve Trump bir saatlik röportaj verdi.

        "SİZ DELİRDİNİZ Mİ?"

        İranlılar hakkında, "Sürekli bağırıp çağırıyorlar" diyen Trump, İran ile olası anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Size tek bir şey söyleyebilirim: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar. Ama bir anlaşma yapıyorlar, sonra da yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir belge gönderiyorlar. Ben de diyorum ki, 'Siz delirdiniz mi?'"

        İRAN REVİZE EDİLMİŞ TEKLİFİ İLETTİ

        Öte yandan Pakistanlı bir kaynağın aktardığına göre, Pakistan, ABD ile savaşı sonlandırmaya yönelik İran'ın revize edilmiş teklifini Washington'a iletti.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere ilişkin, medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek, "Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor." dedi.

