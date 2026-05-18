Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı! | Son dakika haberleri

        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!

        Boğaziçi A.Ş.'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Bir şüphelinin firari konumda olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 isim ise belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 08:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

        58 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        Firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek soruşturma savcısının talimatları doğrultusunda; 58 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için talimat verildi.

        6 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

        İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 57 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı,firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

        1. Ahmet Sırtlı — İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan

        2. Aydın Soydaş — 1. Operasyon Yönetim Şefi

        3. Aytaç İnal — İnsan Kaynakları Şefi

        4. Bozan Aslan — Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye

        5. Büşra Emen — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

        6. Ekrem Aslan — 2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye

        7. Erhan Çamkıranoğlu — Boğaziçi Tesis Çalışanı

        8. Ethem Pişkin — Genel Müdür

        9. Eyüp Öztürk — Muhasebe Müdürü / Mali Üye

        10. Gökhan Parlak — 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye

        11. Hamdi Sağlam — Operasyon Yönetim Müdürü

        12. Hüsnem Gökhan Büyükdağ — Satınalma Personeli

        13. İsmail Koçan — Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi

        14. Kübra Silik — İhale ve Satınalma Uzmanı

        15. Mansur Güneş — Yönetim Kurulu Başkan V.

        16. Mehmet Alkanalka — Yönetim Kurulu Başkan V.

        17. Metin Çelik — Boğaziçi Tesiste Uzman

        18. Mustafa Özay — 3. Operasyon Yönetim Şefi

        19. Nihat Güven — İnsan Kaynakları Müdürü

        20. Nurullah Yetiştiren — Boğaziçi Tesiste Destek Personeli

        21. Oğuzhan Şaştım — Boğaziçi Tesiste Şef

        22. Onur Öz — Finans Şefi

        23. Ömer Yazıcı — Kuveyt Bankasında Yönetmen

        24. Rıfat Çimen — Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü

        25. Salih Kuzu — Boğaziçi Tesiste Şef

        26. Selim Çolak — Eylül Group Çalışanı

        27. Sema Akça Oflas — Genel Müdür

        28. Sercan Öztürk — Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye

        29. Sinan Bilgin — Destek Hizmetleri Müdürü

        30. Tolga Volkan Aslan — Yönetim Kurulu Başkan V.

        31. Ufuk Zereden — İnsan Kaynakları Müdür V. / Üye

        32. Yasin İpek — Genel Müdür Yrd. V.

        33. Yavuz Şaştım — Isparta’da Uzman

        34. Zeliha Sırtlı — ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri

        35. Zeynel Duman — Satınalma Müdürü

        36. Coşkun Ekşi — Art Event Firması Yetkilisi

        37. Çiğdem Ağaoğlu — Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi

        38. Elif Köleoğulları — Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman

        39. Emin Ayaz — GEPA Firması Yetkilisi

        40. Erhan Samancı — TESA Firması Yetkilisi

        41. Ferit Balyen — Atlantik Firması Yetkilisi

        42. Halil İbrahim Büyükparmaksız — Pratik Firması Yetkilisi

        43. Hasan Zeki Amasyalı — GEPA Firması Yetkilisi

        44. Hayrettin Bakır — Eylül Group Firması Yetkilisi

        45. Hilal Koçan — EST Firması Yetkilisi

        46. İsmail Takak — İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi

        47. Kasım Er — İmparator Oto Firması Yetkilisi

        48. Kurtuluş Acar — İlktem Firması Yetkilisi

        49. Mehmet Mişe — 2M Ticaret Firması Yetkilisi

        50. Meryem Manisa — Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi

        51. Mesut Türkeri — MTS

        52. Muammer Yamak — BAYA Firması Yetkilisi

        53. Sabri Bakır — Yapiken Firması Yetkilisi

        54. Safa Bülent Kalkavan — Cleankal Firması Yetkilisi

        55. Yiğit Avcı — Cleankal Firması Yetkilisi

        56. Yusuf Dalkılıç — Pestem Firması Yetkilisi

        57. Zafer Kuruoğlu — Canel Firması Yetkilisi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de bıçaklanarak hayatını kaybeden çocuğun babası konuştu: "Bunlar çok ağır ceza almalı"

        Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel konuştu. Acılı baba, "Bunlar çok ağır ceza almalı. Yeni kanunlar gelmeli, anne ve babaları da yargılanmalı. Ailesi gelip bizden özür bile dilemediler" dedi. (İHA)

        #İBB operasyon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!