Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu hafta Çin’de ağırlamaya hazırlanıyor. Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi ziyaretinin ardından Çin'den ayrılmasından yalnızca dört gün sonra gerçekleşecek.

Çin devlet medyasına göre Xi ve Putin, Rus liderin bu hafta Pekin'e yapacağı ziyaret öncesinde pazar günü "karşılıklı kutlama mesajları" gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki ikili iş birliğinin "sürekli derinleşip güçlendiğini" belirterek, bu yılın Çin ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın 30. yılı olduğunu vurguladı.

Putin'in Pekin ziyareti salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

ABD VE RUSYA LİDERLERİNİN PEŞ PEŞE GİTMESİ NADİR

Çin devletine bağlı Global Times gazetesinde bugün yayımlanan bir makalede, hem ABD hem de Rus liderlerinin peş peşe Çin'i ziyaret etmesinin Pekin'in "küresel diplomasinin odak noktası haline geldiğini" gösterdiği ifade edildi.

Global Times, "Arka arkaya gerçekleşen bu ziyaretler büyük dikkat çekti. Analistler, Soğuk Savaş sonrası dönemde bir ülkenin ABD ve Rusya liderlerini aynı hafta içinde peş peşe ağırlamasının son derece nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in Rusya ile derinleşen ilişkileri, Batı'da özellikle Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ciddi kaygı yaratıyor. Batılı diplomatlar ve analistlere göre Çin'in Rusya'ya verdiği ekonomik ve diplomatik destek, savaşın sürmesine katkı sağladı.

Xi ile Putin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldi. Bu sayı, Xi'nin Batılı liderlerle yaptığı görüşmelerin çok üzerinde bulunuyor.

ÇİN-RUSYA TİCARETİ REKOR SEVİYEDE

Çin ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacmi 2022'den bu yana rekor seviyelere ulaştı. Çin, Rusya'nın ihracatının dörtte birinden fazlasını satın alıyor. Çin'in Rus ham petrolüne yönelik büyük ölçekli alımları, Moskova'ya Ukrayna savaşında kullanması için yüz milyarlarca dolarlık gelir sağladı.

TRUMP-Xİ GÖRÜŞMELERİNDE UKRAYNA GERİ PLANDA KALDI

Geçen hafta Trump ile Xi arasında yapılan görüşmelerde ne Ukrayna savaşı ne de Çin-Rusya ilişkileri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Çin tarafının görüşmeye ilişkin yayımladığı açıklamada yalnızca kısa bir şekilde "Ukrayna krizi" ifadesine yer verilirken, ABD açıklamasında konuya hiç değinilmedi.

Bunun yerine ABD-Çin görüşmelerinin ticaret, Tayvan ve Orta Doğu'daki savaş üzerine yoğunlaştığı görüldü. Trump, Çin'in Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının önemine kendisiyle aynı görüşte olduğunu söyledi.

Xi ayrıca Tayvan konusunda Trump'a baskı yaparak, meselenin doğru yönetilmemesi halinde çatışma riski doğabileceği uyarısında bulundu. Trump ise Pekin'den ayrılırken, Tayvan'a yönelik milyarlarca dolarlık ABD silah satışına onay verip vermeyeceğine henüz karar vermediğini açıkladı. Bu satışın durdurulması, kendi kendini yöneten adayı kontrol altına almak isteyen Pekin için büyük bir diplomatik kazanım anlamına gelecek. Tayvan halkının büyük çoğunluğu ise buna karşı çıkıyor.

"Xİ-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN ALT METNİ TAYVAN OLABİLİR"

Atlantic Council kıdemli uzmanlarından Joseph Webster, yayımladığı analizde "Xi-Putin görüşmesinin alt metninin Tayvan olabileceğini" ifade etti.

Webster'a göre Pekin, olası bir gelecekteki çatışma durumunda enerji tedarikini güvence altına almak amacıyla Moskova ile daha fazla fosil yakıt anlaşması imzalamayı hedefliyor olabilir. Webster, Rus petrol boru hattı kapasitesinin Çin'e doğru genişletilmesinin "Tayvan kaynaklı bir kriz senaryosunda Pekin'in petrol güvenliğini önemli ölçüde artıracağını" yazdı.