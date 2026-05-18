        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA! Kabine bugün toplanıyor: Gündemde neler var? ABD-İran ateşkes sürecinde gelinen aşama masada | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: ABD-İran ateşkes sürecinde gelinen aşama masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2 haftalık bir aranın ardından Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda bölgesel gelişmeler ve kurban bayramı öncesindeki güvenlik ve denetim faaliyetleri ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 07:45 Güncelleme:
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda dış politika başlıkları ön planda olacak. ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınamayan görüşme trafiğine mercek tutulacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

        HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ FİİLİ TIKANMANIN TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ

        Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türk ekonomisine etkilerinde güncel duruma mercek tutulacak. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikasının mevcut verileri masada olacak.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KAZAKİSTAN ZİYARETİ

        Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımalarına da parantez açılacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar, hem ikili temasların yansımalarına masaya yatırılacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE GELİNEN SON DURUM

        İç politikada ise terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve önümüzdeki günlerde atılması beklenen yasal adımlar istişare edilecek. Güvenlik birimlerinden gelen rapor sonrasında meclis çatısı altında atılabilecek adımlara dair projeksiyon gözden geçirilecek.

        KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİM FAALİYETLERİ

        Kurban Bayramı öncesi denetim faaliyetleri de gündeme taşınacak. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları bünyesinde alınan güvenlik tedbirlerine de mercek tutulacak.

