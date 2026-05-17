Fatih Terim: Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!

Sözlerine devam eden Fatih Terim, "O gün bu kupayı kaldıran takımımız belki görünüşte ama esasında o kupayı kaldıran Galatasaray'ın kendi değerleridir. Bulunduğumuz yer de (Galatasaray Lisesi) tarihi bir yer, burası bir okul değil. Burası bir fikir yeri, bir fikrin doğduğu yer. Galatasaray'ın zaten genlerinde olan Avrupa başarısı gelmiştir burada. Bu yolda hep birlikte çalışan, hep birlikte yürüyen, hep birlikte inanan bir yürüyüş şeklidir bu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hiçbir ciddi başarı tesadüfi değildir. 4 senelik bir çalışmanın, birlikte uğraşmanın, birlikte inanmanın başarısıdır UEFA Kupası. UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum, çocuğum olmuş gibi hissediyorum dedim. UEFA Kupası da bizim için öyle olmuştur. 26 yılda ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır." diye konuştu.