        Didem Soydan, çocukluk dönemine ait Otizm Spektrumu tanısını ilk kez anlattı - Magazin haberleri

        Didem Soydan, çocukluk dönemine ait Otizm Spektrumu tanısını ilk kez anlattı

        Model Didem Soydan, çocukluk yıllarında kendisine "maskelenmiş otizm" olarak değerlendirilen bir spektrum tanısı konulduğunu belirterek, o dönemde yaşanan sürecin kendisi ve ailesi üzerindeki etkilerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı

        Didem Soydan, çocukluk döneminde aldığı bir sağlık tanısını yıllar sonra ilk kez açıkladı. Soydan, çocukluk yıllarında gösterdiği farklı davranış ve duygu durumları nedeniyle ailesi tarafından uzmanlara götürüldüğünü ifade etti.

        Ünlü isim, "maskelenmiş otizm" olarak değerlendirilen bir spektrum tanısı konulduğunu ve bu sürecin hayatında önemli etkileri olduğunu söyledi. Didem Soydan, "Otizm spektrumunda bir birey olarak hayatıma devam ettim. Yüksek duygu durumun ve hiperaktifliğim nedeniyle bazı gözlemler yapıldı. Ailem beni İstanbul Üniversitesi'nde psikiyatri alanında görev yapan bir uzman tarafından değerlendirilen bir sürece götürdü. Orada yapılan incelemeler sonucunda bana otizm spektrumunda bir tanı konuldu" dedi.

        Soydan, 1980'li yıllarda bu tür tanıların toplumda çok daha farklı karşılandığını vurgulayarak, o dönemde yaşanan sürecin hem kendisi hem de ailesi için zorlu geçtiğini ifade etti.

        Didem Soydan, konuk olduğu 'Umut Ceylan ile No Filter' programında "1987 yılında bu tanımlar aileler ve eğitimciler için oldukça zor ve bilinmeyen kavramlardı. Ben de öğrenim hayatımda bunun zorluklarını yaşadım ama bir şekilde yolunu bulduk" ifadelerini kullandı.

        OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

        Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB); sosyal iletişim ve etkileşim alanlarında zorluklar ile sınırlı, tekrarlayıcı davranış örüntüleriyle karakterize, yaşamın erken dönemlerinde başlayan nörogelişimsel bir farklılıktır. 'Spektrum' olarak adlandırılır çünkü belirtilerin türü ve ağırlığı kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir.

        #Didem Soydan
        #Otizm Spektrumu
