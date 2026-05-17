Van’dan İzmir’e uzanan göç yolculuğunda büyüyen Aynur, ailesinin umut bağladığı genç kızlardan biriydi. Üniversiteyi kazandığında valizini toplayıp Şanlıurfa’nın yolunu tuttu. Hayata karışmak ve kendi hikâyesini yazmak istiyordu. Genç yaşta âşık oldu. Ardından okulunu yarıda bırakıp evlendi. Hayaller kurduğu bu yolda bir erkek çocuk sahibi oldu.

Ancak hayat, Aynur’un kurduğu hayalleri yavaş yavaş elinden aldı. Evliliği dağıldı. Henüz kucağında bebeğiyle, yıllar önce ayrıldığı baba evinin kapısından yeniden içeri girdi. O kapıdan girerken kimse, genç kadının bir gün sırra kadem basacağını ve adının yıllar sonra Türkiye’nin en karanlık aile sırlarından biriyle anılacağını bilmiyordu.

Yıl 1995’ti…

İzmir’in dar sokaklarında, aynı apartmanın pencerelerinden birbirinin hayatını izleyen insanların yaşadığı günlerdi. O evde ise sessizliğin altında büyüyen görünmez bir gerilim vardı.

23 yaşındaki Aynur, boşanmanın ardından oğluyla birlikte ailesinin yanında yaşamaya başlamıştı. Genç kadın bir yandan dağılan hayatını toparlamaya çalışıyor, bir yandan da küçük oğluna tutunuyordu. Ancak evin içinde zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu.

KAYBOLDU KİMSE FARK ETMEDİ

Sonra bir gün…

Aynur ortadan kayboldu.

Ne bir veda vardı…

Ne bir iz…

Ne de ardında bırakılmış tek bir not…

Ailesi çevresine kısa cümlelerle aynı şeyi söyledi:

“Evi terk etti.”

Daha ürpertici olan ise şuydu…

Genç kadının kaybolmasının ardından ne karakolun yolu tutuldu ne de bir kayıp başvurusu yapıldı. Günler geçerken evde hayat normalmiş gibi sürdü. Aynur’un geride bıraktığı 7 aylık bebeği ise anneanne ve dedesinin yanında büyümeye başladı.

Yıllar geçtikçe küçük çocuk annesini sormaya başladı. “Annem nerede?” Her defasında aynı cevap verildi.

“Gitti…”

Çocuk büyüdü…

Sorular büyüdü…

Ama cevap hiç değişmedi.

Evde herkes aynı sırrı taşıyordu. Aradan tam 21 yıl geçti.

BİMER’E GELEN İHBAR

Yıllar boyunca kimsenin konuşmadığı o karanlık sır, beklenmedik bir ihbarla gün yüzüne çıkmaya başladı. İzmir’de yaşayan bir kişi, içinde büyüyen şüpheden kurtulamadı. Mahallede yıllardır konuşulan ama kimsenin açık açık dillendirmediği bir ayrıntı vardı. Aynur ortadan kaybolmuştu ama ailesi onu ne aramış ne de polise gidip kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Bu durum ihbarda bulunan kişinin dikkatini çekti. Aradan geçen 21 yıla rağmen genç kadından tek bir haber alınmamıştı. Ancak buna rağmen ailesinin sessizliği hiç bozulmamıştı. Şüphelenen kişi, 21 yıl sonra yani 2016’da Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) detaylı bir ihbar gönderdi.

AYNUR ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

İhbarda, yıllardır haber alınamayan Aynur’un öldürülmüş olabileceği belirtilirken, ailesinin genç kadının kayboluşunu normal karşılamasının dikkat çekici olduğu anlatıldı. İhbar metninde özellikle şu ayrıntı üzerinde duruldu: 1995’ten bu yana haber alınmadıkları Aynur’un öldürülmüş olabileceğini, ailesinin ise kaybolan kızlarını hiç aramadığını belirterek konunun araştırılmasını istedi.

BİMER’e ulaşan ihbar, değerlendirilmek üzere İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine gönderildi.

HİÇBİR RESMİ KAYDI ÇIKMADI

Dosya yıllar sonra yeniden açıldı. Cinayet dedektifleri ilk etapta Aynur’un geçmişini araştırdı. Genç kadının 1995 yılından beri resmi kayıtlarda hiçbir izine rastlanmıyordu. Ne bir hastane kaydı vardı ne bir resmi işlem ne de başka bir şehirde yaşadığına dair herhangi bir emare…

Bu durum cinayet şüphesini daha da güçlendirdi. Bunun üzerine cinayet dedektifleri, yıllardır Menemen’de yaşayan anne ve babayla görüşmeye karar verdi. Polis ekiplerine konuşan anne ve baba, kızlarının boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra oğlunu bırakıp evi terk ettiğini söyledi. O günden sonra kendisinden haber alamadıklarını anlattılar. Ancak cinayet dedektiflerinin dikkatini çeken en önemli ayrıntı şuydu: Aradan geçen onca yıla rağmen kızları için hiçbir kayıp başvurusu yapılmamıştı.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ ÇELİŞKİYİ FARK ETTİ

Tecrübeli cinayet polisleri, anne ve babanın anlattığı hikâyede kırık noktalar olduğunu fark etti. Sorular derinleştikçe ifadelerdeki çelişkiler büyümeye başladı. Evdeki huzursuzluk ise gözlerden kaçmıyordu. Bunun üzerine ekipler, ailenin Menemen’de yaşadığı evde arama yaptı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ

Evde yapılan inceleme sırasında polisler kiler bölümüne geçti. Dar ve karanlık kilerde, masa altına bırakılmış karton bir kutu dikkat çekti. Kutunun açılmasıyla birlikte yıllardır saklanan korkunç sır ortaya çıktı.

Kutunun içinde poşetlere sarılmış insan kemikleri vardı. O an evde derin bir sessizlik oluştu. Kutudan çıkan kemikleri gören anne gözyaşlarına boğuldu. Ardından yeniden sorguya alınan aile, yıllardır saklanan gerçeği anlatmaya başladı.

ORMANLIK ALANDA ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre Aynur, eve geç geldiği gerekçesiyle dayısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın ormanlık bir alana götürüldü. Burada elleriyle boğularak öldürüldü. Daha sonra dayı, yaşananları anne ve babaya anlattı. İddiaya göre dayı olayın ardından teslim olmak istediğini söyledi. Ancak aile polise gitmek yerine cinayeti gizlemeyi seçti.

BAHÇEYE GÖMÜLDÜ

Aynur için arama çalışmaları yapıldı

Genç kadının cansız bedeni ormanlık alandan alınarak eve getirildi. Anne, baba ve dayı gece saatlerinde evin bahçesinde çukur kazdı. Aynur’un cesedi poşete konularak bahçeye gömüldü.

KÜÇÜK ÇOCUĞA YILLARCA AYNI YALANI SÖYLEDİLER

Evde ise hayat kaldığı yerden devam etti. Geride kalan küçük çocuk büyürken annesini sormaya başladı. Ancak yıllarca aynı cümle tekrar edildi: “Annen evi terk etti… Nerede olduğunu bilmiyoruz…” Cinayetin üzerindeki sır ise yıllarca bozulmadı.

KEMİKLERİYLE EV EV TAŞINDILAR

Aynur'un kemikleri bu kutudan çıktı

Ancak korkunç olay bununla da bitmedi. Aile yıllar sonra Örnekköy’deki evden taşınmak zorunda kalınca, bahçeye gömdükleri kızlarının cesedini yeniden çıkardı. Toprak altındaki kemikler tek tek toplandı. Önce poşete, ardından karton kutuya konuldu.

Aile taşındığı Egekent’teki eve bu kutuyu da götürdü. Kemiklerin bulunduğu kutunun bir süre burada kilerde saklandığı, daha sonra Menemen’e taşınırken yine yanlarında götürüldüğü ortaya çıktı. Yıllarca aynı evlerde, aynı sessizlikle yaşadılar. Cinayetin ardından dayı Mersin’e taşındı. Anne ve baba ise Menemen’de yaşamayı sürdürdü.

GERÇEĞİ 21 YIL SONRA ÖĞRENDİ

Annesinin kendisini bırakıp gittiğine inanarak büyüyen Aynur’un oğlu ise gerçekleri 21 yıl sonra öğrendi. 22 yaşına geldiğinde annesinin öldürüldüğünü, üstelik kemiklerinin yıllarca karton kutuda saklandığını öğrendiğinde büyük yıkım yaşadı. Genç adam, anneannesi, dedesi ve dayısından şikâyetçi oldu.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Anne ve baba böyle gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Yıllardır saklanan aile sırrının ortaya çıkmasının ardından anne, baba ve dayı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin sorguları günlerce sürdü. Cinayet dedektifleri, 21 yıl boyunca gizlenen olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için aile üyelerinin ifadelerini tek tek karşılaştırdı.

Soruşturma kapsamında evde bulunan kemikler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemelerde kemiklerin Aynur’a ait olduğu belirlendi.

Türkiye’nin gündemine oturan olayın ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu. Özellikle genç kadının kemiklerinin yıllarca karton kutuda saklanması, olayın en ürpertici ayrıntılarından biri olarak hafızalara kazındı.

SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Cinayeti işleyen dayı gözaltında

Hazırlanan iddianamede dayı hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Anne ve baba hakkında ise “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla ceza istendi. İddianamede, genç kadının öldürüldükten sonra aile tarafından birlikte gömüldüğü, yıllar sonra ise kemiklerinin çıkarılarak ev ev taşındığı anlatıldı.

Dosya İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmalarda Türkiye’nin konuştuğu aile sırrı bir kez daha gündeme geldi. Mahkemede anlatılan detaylar, salonda bulunanları bile dehşete düşürdü.

DAVA ZAMANAŞIMINA TAKILDI

Ancak yargılama sürecinin sonunda kamuoyunu şaşkına çeviren karar çıktı. Mahkeme, cinayetin 1995 yılında işlendiğinin kabul edildiğini belirterek dava dosyasında zaman aşımı süresinin dolduğuna hükmetti. Böylece dayı hakkında istenen ağırlaştırılmış müebbet cezası ile anne ve baba hakkında talep edilen cezalar uygulanamadı. Türkiye’nin uzun süre konuştuğu dosya, ceza verilmeden kapandı.

GERİYE SADECE KARANLIK BİR AİLE SIRRI KALDI

Bir annenin yıllarca oğluna söylenen yalanı…

Bir evin bahçesine gömülen genç bir kadın…

Evden eve taşınan kemikler…

Ve 21 yıl boyunca susan bir aile…

Türkiye’nin uzun yıllar konuştuğu dosyada geriye, karton kutuya sığdırılmış karanlık bir aile sırrı kaldı.