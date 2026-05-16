John Travolta: Bu Oscar'ın ötesinde

Dünyaca ünlü oyuncu ve film yapımcısı John Travolta, yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filmi 'Propeller One-Way Night Coachun' prömiyeri için katıldığı 79'uncu Cannes Film Festivali'nde büyük bir sürpriz yaşadı. Dünyanın en prestijli sinema organizasyonlarından biri kabul edilen festivalde usta oyuncuya, sinema dünyasına katkıları nedeniyle ömür boyu başarı ödülü niteliği taşıyan 'Onursal Altın Palmiye' takdim edildi.

Festival Başkanı Thierry Frémaux, 72 yaşındaki usta aktöre ödülünü takdim ederken John Travolta'yı 'ödülü hak eden en büyük aktörlerden biri' olarak nitelendirdi.

Thierry Frémaux ve John Travolta

"BU ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK GEREKTİREN BİR AN"

John Travolta ise yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: Buna inanamıyorum, hayatta en son bekleyeceğim şey buydu. Bunun özel bir gece olacağını söylemiştiniz, ama bunu kastettiğinizi düşünmemiştim. Bu alçakgönüllülük gerektiren bir an. Bu Oscar'ın ötesinde.

"BİR BEBEK GİBİ AĞLADIM"

Filminin festivale kabul edilme sürecine de değinen Travolta, "Kasım ayında festival yönetimiyle görüştüğümde hiçbir beklentim yoktu. Filmimin seçildiğini ve bu kadar erken kabul edilerek tarihe geçeceğini öğrendiğimde bebekler gibi ağladım" dedi.

'Propeller One-Way Night Coach', John Travolta'nın 1997 yılında çıkardığı aynı adlı kitaba dayanıyor. Havacılık tutkunu 8 yaşındaki Jeff adında bir çocuğun, annesiyle birlikte Hollywood'a gitmek için çıktığı uçak yolculuğunu konu alan hikayeyi Travolta, hayatını kaybeden oğlu Jett anısına kaleme almıştı.

Gecede usta oyuncuya, 2020 yılında hayatını kaybeden eşi Kelly Preston ile evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta eşlik etti.

"BU FİLM BENİM HAYATIMIN BİR ÖZETİ"

Filmin kırmızı halı geçişinde John Travolta ile birlikte oyuncu kadrosunda yer alan kızı Ella Bleu Travolta, Clark Shotwell, Kelly Eviston-Quinnett ve Olga Hoffmann yan yana boy gösterdi. Ünlü aktör, salondaki ekibini ve ailesini işaret ederek, "Bu film benim hayatımın bir özeti. Orada oturan insanlar benim ailem; bu film onlar sayesinde var, ben de bir sanatçı olarak varlığımı onlara borçluyum" dedi.

Kırmızı halıdaki fiziksel değişimiyle dikkat çeken John Travolta'nın epey kilo verdiği görüldü. Tarzını krem rengi bir bereyle tamamlayan 72 Travolta'nın, sakal ve bıyıklarını boyatmış olması da gözlerden kaçmadı.

John Travolta, kızı Ella Bleu Travolta ve film ekibiyle birlikte Fransa'ya kendi özel uçağıyla giderken kokpite bizzat geçmişti. Ünlü oyuncu, yolculuk sırasında yaşanan keyifli anları Instagram hesabından paylaşırken, filminin Cannes’daki ilk gösterimi için büyük heyecan duyduğunu ifade etmişti.

JOHN TRAVOLTA’NIN GEÇMİŞTE ALDIĞI DİĞER ÖDÜLLER

1977: National Board of Review En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Saturday Night Fever)

1979: Altın Küre Dünyanın Favori Film Sanatçısı Dalında Henrietta Ödülü

1979: Juno Yılın Uluslararası Single'ı Ödülü

1994: Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Ucuz Roman)

1994: Londra Film Eleştirmenleri Birliği Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü (Ucuz Roman)

1995: David di Donatello En İyi Yabancı Erkek Oyuncu Ödülü (Ucuz Roman)

1995: En İyi Dans Sahnesi Dalında MTV Film Ödülü (Ucuz Roman)

1996: Altın Küre Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü (Tut Şu Bücürü)

1998: En İyi İkili Dalında MTV Film Ödülü (Yüz Yüze)

1999: Satellite En İyi Sinema Filmi Kadrosu Özel Başarı Ödülü (İnce Kırmızı Hat)

2003: TV Land Küçük Ekranlardan Gümüş Ekrana Ödülü

2008: Film Eleştirmenleri En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü (Saç Spreyi)

2011: TV Land Yıl Dönümü Ödülü (Welcome Back, Kotter)

2017: Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri Uzun Formatlı TV Programı Dalında David L. Wolper Yılın Yapımcısı Ödülü (American Crime Story 1. Sezon)

