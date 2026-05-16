Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile evleniyor
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı olan sevgilisi Görkem Duman ile evleneceklerini duyurdu. Sevcan Orhan, "Çok mutluyum, her şey yolunda, Eylül'de düğün düşünüyoruz. Bu pazar günü istemeye geliyorlar" dedi
İzmir'de Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, geçtiğimiz yıl kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığını belirterek, eylem başlatmıştı. Çalışanların eylemi sırasında, Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman'ın, şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket Adası'na gittiği ortaya çıkmıştı.
Çifte tatilde eşlik eden arkadaşları ve Sevcan Orhan, tepkiler sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüleri silmişti. Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın bu tatili uzun süre konuşulmuştu.
Ünlü şarkıcı, "İşçilerin maaş alamadığı dönemde tatile gitmeniz eleştirildi. Rahatsız oldunuz mu?" sorusuna, "Talihsiz zamanda gittik" yanıtını vermişti.
Önceki akşam İstanbul'daki bir mekânda sahneye çıkan Sevcan Orhan, konseri öncesinde evlilik müjdesi verdi. İlişkisinin güzel gittiğini belirten Orhan "Çok mutluyum, her şey yolunda" dedi.
2. Sayfa'nın haberine göre; düğün için tarih veren ünlü şarkıcı, "Eylül ayında düğün yapmayı düşünüyoruz. Bu pazar günü isteme olacak. Tuzlu kahve yapacağım ve tuzu basacağım. Gelenek neyse yapacağız" şeklinde konuştu.
Sevcan Orhan'ın, Buca Belediyesi'nin 29 Ekim 2024'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde sahne aldığı öğrenilmişti.