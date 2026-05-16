Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Adana'da 40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!

        Adana'da, Türkiye'nin yüreğini kavuran 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı 76 yaşındaki Abdullah Aybaba'nın Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı. Aybaba, Türkiye'ye getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 08:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!

        İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan Abdullah Aybaba (76), 6 Şubat 2023'teki depremlerden bir gün sonra, 7 Şubat 2023'te İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçtı.

        "KIRMIZI BÜLTEN" ÇIKARILDI

        AA'daki habere göre kaçışın tespit edilmesinin ardından şüpheli hakkında adli makamlarca yakalama emri düzenlendi. Bu karara istinaden Aybaba'nın uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten çıkarıldı.

        TAYLAND POLİSİ GÖZALTINA ALDI

        Kırmızı bültenle aranan ve hakkında tahdit kaydı bulunan Aybaba, İnterpol-Europol Daire Başkanlığının takip ve çalışmaları sonucu Tayland polisi tarafından 24 Nisan'da gözaltına alındı.

        İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

        Gözaltına alınmasının ardından firari hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği koordinasyonunda iade süreci başlatıldı.

        YURDA GETİRİLDİ

        Aybaba, resmi işlemlerin tamamlanmasıyla 14 Mayıs'ta Tayland'dan sınır dışı edildi ve Türkiye'ye getirildi.

        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        6 Şubat deprem davasında kırmızı bültenle aranan müteahhidin Tayland'dan iade edildi

        Adana'da, Türkiye'nin yüreğini kavuran 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı Abdullah Aybaba'nın Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı. Aybaba, Türkiye'ye getirildi. (Anka)

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 98 tutuklama
        35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 98 tutuklama
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        Galatasaray'dan dört dörtlük kutlama!
        Galatasaray'dan dört dörtlük kutlama!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?