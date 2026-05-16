Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL

        Koparmanın 699 bin TL cezasının olduğu, Siirt'e özgü sümbüller çiçek açtı

        Siirt'te Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'hassas düzey' kategorisinde yer alan ve koparmanın cezası 699 bin 245 TL olan Şirvan sümbülü ile Dicle kır sümbülü çiçek açtı. Endemik bitkiler, Botan Vadisi Milli Parklar Bölgesi'nde görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 13:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'hassas düzey' kategorisinde yer alan ve koparmanın 699 bin 245 TL cezasının olduğu Şirvan sümbülü (Bellevalia koyuncui) ile Dicle kır sümbülü (Bellevalia vuralii), nisan yağmurlarının ardından doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

        Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 1200-1500 metre rakımlı bölgelerde yetişen endemik bitkileri yerinde inceleyerek kayıt altına aldı.

        REKLAM

        "SİİRT'İN KENDİNE HAS BİTKİ FLORASI VAR"

        Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Sırrı, bölgede endemik bitki türleri üzerine araştırmalar yürüttüklerini belirterek, "Siirt Florası ve Siirt'in merkezi olmak üzere, çevre illerinde bitki florası üzerinde çalışmalar, projeler yürütüyoruz. Bu projeler kapsamında burada özellikle endemik türler olmak üzere dağılım gösteren bitkileri toplayıp, Siirt Üniversitesi'nin bünyesinde bunların teşhislerini ve diğer araştırma, geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz.

        Siirt'in de kendine has bir bitki florası bulunuyor ve bu bitki floraların içerisinde bölgeye has olan, endemik olan türler de yer alıyor. Bu türlerden birisi de son günlerde özellikle nisan-mayıs aylarında görülmeye başlayan Şirvan sümbülü ile Dicle kır sümbülü olan iki türümüz oluşturuyor. Özellikle Botan Vadisi'nin Milli Parklar Bölgesi'nde özellikle yamaç kesimlerinde, 1200-1500 metre rakımına sahip bölgelerde görülmeye başladı" dedi.

        "BOTAN HERBARYUMU'NDA MUHAFAZA EDİLİYOR"

        Kente özgü endemik türlerin Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulan Botan Herbaryumu'nda muhafaza altına alındığını ifade eden Sırrı, "Burada ziyarete gelen özellikle turistlerin ve yerel halkın, bu bitkileri koparmamaları gerekmektedir. Çünkü endemik türler olduğu için bunların belli bir cezai durumu da var. Bunu da göz önüne alarak hem bitkilerin korunması hem de zarar görmemesi adına, bunların tanıtılması önem arz etmektedir.

        Biz de burada bu bitkileri, okul bünyesindeki Botan Herbaryumu saklıyoruz. Burada topladığımız özellikle Siirt'in endemik bitkilerini buraya getirip burada teşhislerini yaptıktan sonra bizim Botan Herbaryumu'nda bunları muhafaza ediyoruz. Aynı zamanda bunları dersler kapsamında öğrencilerimize de tanıtıyoruz. Yeri geliyor, yerel halk tarafından da bu bitkileri tanıtım ve korunması adına bilgilendirme çalışmalarını bu bitkiler, bu örnekler üzerinde yapıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Xi-Trump zirvesinde kritik konu Tayvan

        Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!