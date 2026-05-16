Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman lider Merz, “Çocuklarıma ABD’ye okumaya gitmelerini tavsiye etmem” dedi | Dış Haberler

        Alman lider Merz, “Çocuklarıma ABD’ye okumaya gitmelerini tavsiye etmem” dedi

        İran Savaşı konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile gergin bir süreç içinde olan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, mevcut ortamda çocuklarına ABD'de okumalarını veya çalışmalarını tavsiye etmeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin uzun vadede daha iyi fırsatlar sunduğunu savunarak, gençlere "ABD'de eğitim görmeyi veya çalışmayı iki kez düşünmelerini" tavsiye etti.

        Merz, Würzburg kentindeki "104. Katolik Günü"nde yaptığı konuşmada, "Bugün, çocuklarıma eğitim almak ve çalışmak için ABD'ye gitmelerini tavsiye etmiyorum." dedi.

        "İyi eğitimli insanlar bile orada iş bulmakta zorlanıyor"

        ABD'de farklı bir sosyal iklim geliştiğini belirten Merz, "Bugün, ABD'de en iyi eğitimli insanlar bile iş bulmakta büyük zorluklar yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Merz, gençlere "ABD'de eğitim görmeyi veya çalışmayı iki kez düşünmelerini" tavsiye etti.

        Şansölye, Almanya'nın sosyal piyasa ekonomisinin güçlü bir gelecek vadetmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Özellikle gençler için Almanya kadar muazzam fırsatlar sunan çok az ülke olduğuna dair kesin bir inancım var." ifadesini kullandı.

        ABD hakkındaki bu sözler, Trump’ın çevresinden öfkeli bir tepki gördü.

        Trump’ın ilk döneminde Berlin Büyükelçisi olarak görev yapan, uzun süredir Cumhuriyetçi dış politika danışmanı olan Richard Grenell, "Merz, TDS Derneği’nin Avrupa Başkanı oldu” diyerek, Trump'ın muhalifleriyle dalga geçmek için uydurduğu “Trump delirme sendromu”na atıfta bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın Çin ziyareti sona erdi

        ABD Başkanı Trump'ın, Pekin'deki tarihi ziyareti sona erdi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile temaslarına ilişkin "Xi ile başkalarının çözemediği birçok farklı sorunu çözdük, 'muhteşem ticaret' anlaşmaları yaptık. İran konusunda Xi ile çok benzer düşünüyoruz" dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı