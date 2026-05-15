        Haberler Dünya İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı | Dış Haberler

        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün süreyle uzatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 21:18 Güncelleme:
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da bir araya geleceğini açıkladı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Washington'da 2 gündür süren İsrail-Lübnan 3. tur doğrudan müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

        Sözcü Pigott, "ABD, 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak." ifadesini kullandı.

        Pigott, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti.

        Dışişleri Sözcüsü, görüşmelerin, iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması ve karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

        3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Haruf beldesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 3 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 1 sağlık görevlisi ağır yaralandı.

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün öğleden sonra Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini 2 hava saldırısıyla hedef aldı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısında 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği, 1 sağlık görevlisinin ağır yaralandığı ve merkezin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

