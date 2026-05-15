Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın iddialarına yanıt verdi | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın iddialarına yanıt

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın iddialarına yanıt verdi. Yalım'ın iddialarına ilişkin, sosyal medyada paylaşılan WhatsApp yazışmalarındaki silinen mesajların incelenmesi için savcılığa başvuracaklarını açıkladı. Öte yandan, Özel'in Yalım'a gönderdiği öne sürülen "torpil listesi"ndeki kişilerin CHP'ye üye yapıldıktan sonra işe alınmaları için yönlendirildiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, iddialara yanıt verdi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın iddialarına yanıt verdi. Yalım’ın iddialarının hiçbirinin doğru olmadığını söyleyen Özel, sosyal medyada dolaşıma sokulan WhatsApp ekran görüntüsüne ilişkin, "Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak. Özkan Yalım’ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O silince böyle muğlak bir anlam oluyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten" dedi.

        ANKA'da yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın iddialarına yanıt verdi. Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde iddia ettiklerine yanıt veren Özel, iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu belirtti.

        REKLAM

        ÖZEL'DEN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ İDDİALARINA YANIT

        Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisi ile Yalım arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp yazışmaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Özel, şunları söyledi:

        "O YAZIŞMALAR BENDE YOK"

        "O yazışmalar bende yok. Eski telefonumu özel kaleme verirken WhatsApp'ımı komple kaldırdım. Şöyle düşünüyorum: Arada benim yazdığım ve Özkan'ın söylediği bir şeyleri kaldırmışlar. Zaten parayla ilgili bir şey olsa niye silsinler; öyle bir şey demiş olsam? Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler.

        Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak. Bu gerçekten delil olarak sunulduysa, Özkan Yalım’ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O silince böyle muğlak bir anlam oluyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten. Birincisi bu.

        'Evin bahçesine attım' diyordu. Hani yazışması, görelim. Güya ona demişim ki 'Evin bahçesine at', o da duvarın dibine parayı koymuş. Benim evim, içinde 18 evin olduğu koca bir bahçede. Bahçe duvarına en uzak evlerden biri. Yolun üstünde yüksek bir duvar, 'Üstüne para koy demişim' güya. Öyle bir yazışma var diye yazıyordu, o da çıksın ortaya."

        REKLAM

        "YALIM HAKKINDA RESMİ VE SOMUT ŞİKAYET OLMADI"

        Özel, "Yalım’la ilgili 2025 Ağustos’unda şikayetler ulaşmış genel merkeze. Fakat işlem yapılmamış. Doğru mu?" sorusuna, "Resmi ve somut olarak ulaşan bir şey yoktu. Ulaşan olduğunda hemen görevlendirme yapıyoruz, gidiyorlar. Hatta kendim konuşuyorum. Örneğin, Keçiören’le, Afyon'la konuştum. Uşak’tan özel hayatla ilgili hiçbir bilgi gelmedi. Resmi veya yazılı 'Şu oluyor, şundan para alınıyor' öyle bir şikayet gelmedi" yanıtını verdi.

        "SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL"

        2023’te yapılan ve kendisinin Genel Başkan Seçildiği 38’inci Olağan Kurultay'da bazı delegelerden iş vaadiyle oy alındığı iddialarına yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

        "Gaziantep'te söylediği çocuğun biri 5 yaşında, biri 8. Bir kadının çocuğu yok. Söylediği hiçbir şey doğru değil. Biz CHP olarak kurultayla ilgili mahkemede diyoruz ki: 'Delegelerin adı sanı belli, çocukları belli, kurultay öncesi-sonrası şeklinde tarama yapın.' Biz istiyoruz. Çünkü öyle şey yok. 12 şahit dinlendi bu konuları iddia eden, birisi ispat koyamadı."

        Özel, "Yalım'ı ihraç etmekte geç kalmadınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Katiyen, öyle bir şey yok. İhraç için MYK toplantısının olması gerekiyor. Yalım’ı MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline verdik. Disiplin Kurulu savunmasını istiyor. Tebligat kanununa göre cezaevine yolluyorsun savunma için. Savunmasının süresinin dolduğu gün olağanüstü toplanıp attılar. 22 günde... Bütün partilerin tüzükleri böyle. Kesin ihraç talebiyle disipline tedbirli olarak sevk denildiğinde o dakikadan itibaren atılmış muamelesi görüyor. İlk MYK'da yaptık ve 2,5-3 hafta içinde atıldı. AK Parti medyası 'Atamıyorlar' diyor. Adamın savunma süresi var, sürenin dolduğu gün atıldı, savunma da yapmadı."

        YALIM, NASIL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU?

        Özkan Yalım’ın 2015’te ön seçimden birinci çıktığı için milletvekili olduğunu aktaran Özel, Yalım’ın belediye başkan adayı yapılmasına dair de şunları söyledi:

        "İlk önce ankete başvuranları koyduk, adam üç dönem milletvekili, bir de zengin, birinci çıktı. Aday göstereceğimizi söyledik. Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba geldi, dedi ki: 'Özkan’ı yapmayalım, meşhur bir isim buldum, kesin kazanır.' Kentte bilinen, sağ çizgide emekli bir bürokrattı bu kişi. Sorduk, yine Özkan yüksek çıktı."

        "YÜZDE YÜZ EMİNİM..."

        Geçtiğimiz gün AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a beş ay önce, "Yapma Burcu, Trikupis’in askerleri dediğin adamların yanına gideceksin" ve "Yolsuzluk meselesi kocanla ilgiliyse boşan, parti sana sahip çıkar" mesajı gönderdiğini söyleyen Özel, Köksal’ın mesajlara yanıt vermediğini belirterek, "O gün cevap vermedi bu mesaja. Vermedi ama ben yüzde 100 eminim, eşiyle ilgili bir mevzu olduğuna" dedi.

        LİSTEYİ GÖNDERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

        Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in Özkan Yalım’a gönderdiği bir başka “torpil listesi”nde adı geçen kişilerin önce CHP Parti üyesi yapıldığı, ardından işe alınmak üzere Yalım’a gönderildiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaleye sürpriz iddia!
        Kaleye sürpriz iddia!
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?