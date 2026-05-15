ABD Başkanı Donald Trump'ın 7,5 yıl sonra Çin'e gerçekleştirdiği tarihi ziyareti sürüyor. Trump, Pekin'deki temaslarının ikinci ve son gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmelerine ilişkin konuştu.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi ile başkalarının çözemediği birçok farklı sorunu çözdük. Çin ile 'muhteşem ticaret anlaşmaları' yaptık." ifadelerini kullandı.

İran konusunda değinen Trump, "İran konusunda Xi ile benzer düşünüyoruz. Bunun nasıl sona ermesini istediğimiz konusunda çok benzer düşünüyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz" dedi.

"Xİ ÇATIŞMAYI SONA ERDİRMEYE YARDIMCI OLMAYI TEKLİF ETTİ"

Ayrıca Trump, Fox News'e verdiği demeçte, Çin Devlet Başkanı Xi'nin Pekin'deki görüşmelerinde İran'a askeri teçhizat sağlamayacağına dair söz verdiğini ve çatışmayı sona erdirmeye yardımcı olmayı teklif ettiğini söyledi.

Fox News sunucusu Sean Hannity ile yaptığı röportajda Trump, Ortadoğu'da gerilimler devam ederken Çin'in İran ile ilişkisinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirtti.

Trump, "Askeri teçhizat vermeyeceğini söyledi. Bu büyük bir açıklama" dedi.

Trump ayrıca, Çin'in bölgeden geçen petrol sevkiyatlarına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam etmesi nedeniyle Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istediğini söyledi.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istiyor. Ben de, 'Biz durdurmadık. Onlar yaptı. Sonra biz onları durdurduk' dedim."

Trump, Xi'nin ayrıca çatışmaya bir çözüm bulmak için arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini söyledi ve Xi'nin "Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim" dediğini aktardı.

ABD Başkanı Tahran'a bir anlaşmaya varması için baskıyı yineledi ve "Bir anlaşma yapmalılar. Herhangi bir aklı başında insan bir anlaşma yapardı, ama belki de deliler." ifadelerini kullandı.