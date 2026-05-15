Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı | Son dakika haberleri

        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!

        Kırıkkale'de, özel bir kreşte 2.5 yaşındaki H.E.'nin darp edilmesinin ardından ailesinin yaklaşık 2 yıl süren adalet mücadelesinde karar çıktı. Mahkeme, eğitmen A.K.'ye 5 yıl, kreş sahibi M.K. hakkında, "kamu görevlisinin suçu bildirememesi" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Çocuğun babası Hasan Kuşdoğan, "Adalet yerini buldu, aile olarak içimiz rahatladı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 08:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!

        Kırıkkale'de olay, 22 Mart 2024'te özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, eğitmen A.K., 2.5 yaşındaki H.E.'yi kolundan tutarak savurdu. Başını önce masaya, ardından yere çarpan çocuk yaralandı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

        Olay anı kreşin güvenlik kamerasına da yansıdı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen H.E.'nin başındaki yaraya dikiş atıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile, durumu Cumhuriyet savcılığına bildirerek şikayetçi oldu. Yaklaşık 2 yıl süren yargılama sonunda Kırıkkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

        5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Mahkeme, sanık A.K.'nin mağdur H.E.'ye yönelik "nitelikli kasten yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. Sanığa önce 2 yıl hapis cezası verildi. Çocuğun beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda olması ve sanığın sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanması nedeniyle ceza 3 yıla çıkarıldı. Mağdurun yüzünde sabit iz oluştuğu gerekçesiyle ceza 6 yıla yükseltildi. İyi hal indirimi uygulanan A.K., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        REKLAM

        KREŞ SAHİBİNE "BİLDİRMEDİN" CEZASI

        Mahkeme ayrıca kreş sahibi M.K. hakkında, "kamu görevlisinin suçu bildirememesi" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Ceza, iyi hal indirimiyle 5 aya düşürüldü. M.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi. Kararın, taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna açık olduğu belirtildi.

        "ÇOK ZOR BİR SÜREÇ YAŞADIK"

        Müşteki baba Hasan Kuşdoğan yaptığı açıklamada, olayın ardından ambulans ve polisin çağrılmadığını belirterek, "Hiçbir resmi işlem yapılmadı. Olayın örtbas edilmeye çalışıldığını düşünüyoruz. Daha sonra çocuğumuzu kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Hastanede başındaki yaraya dikiş atıldı. Kafasından darbe aldığı için tomografi ve röntgen çekildi. Doktorlar, çocuğumuzun 24 saat uyutulmaması gerektiğini söyledi. Aile olarak çok zor bir süreç yaşadık" dedi.

        "ADALET YERİNİ BULDU"

        Yargılama sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü ifade eden baba Kuşdoğan, "Allah'a şükür Kırıkkale'de adalet yerini buldu. Eğitmene 5 yıl, kreşin sahibine ise 6 ay hapis cezası verildi. Aile olarak içimiz rahatladı. Çocuğumuzun hakkı yerde kalmadı. H.E., henüz 2.5 yaşındaydı, kendini savunamayacak kadar küçük bir çocuktu. Ne psikolojik ne de fiziki olarak kendisini koruyabilecek durumdaydı" diye konuştu.

        Müşteki anne Özlem Kuşdoğan ise, "Hakimimize, savcımıza ve avukatımız Mustafa Keyvan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Adalet yerini buldu, gönlümüz rahat" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı'nın 6 tahliye kapağı 7 yıl aradan sonra açıldı. (AA)

        #Kırıkkale
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı