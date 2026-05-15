Kırıkkale'de olay, 22 Mart 2024'te özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, eğitmen A.K., 2.5 yaşındaki H.E.'yi kolundan tutarak savurdu. Başını önce masaya, ardından yere çarpan çocuk yaralandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Olay anı kreşin güvenlik kamerasına da yansıdı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen H.E.'nin başındaki yaraya dikiş atıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile, durumu Cumhuriyet savcılığına bildirerek şikayetçi oldu. Yaklaşık 2 yıl süren yargılama sonunda Kırıkkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık A.K.'nin mağdur H.E.'ye yönelik "nitelikli kasten yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. Sanığa önce 2 yıl hapis cezası verildi. Çocuğun beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda olması ve sanığın sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanması nedeniyle ceza 3 yıla çıkarıldı. Mağdurun yüzünde sabit iz oluştuğu gerekçesiyle ceza 6 yıla yükseltildi. İyi hal indirimi uygulanan A.K., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KREŞ SAHİBİNE "BİLDİRMEDİN" CEZASI

Mahkeme ayrıca kreş sahibi M.K. hakkında, "kamu görevlisinin suçu bildirememesi" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Ceza, iyi hal indirimiyle 5 aya düşürüldü. M.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi. Kararın, taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna açık olduğu belirtildi.

"ÇOK ZOR BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Müşteki baba Hasan Kuşdoğan yaptığı açıklamada, olayın ardından ambulans ve polisin çağrılmadığını belirterek, "Hiçbir resmi işlem yapılmadı. Olayın örtbas edilmeye çalışıldığını düşünüyoruz. Daha sonra çocuğumuzu kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Hastanede başındaki yaraya dikiş atıldı. Kafasından darbe aldığı için tomografi ve röntgen çekildi. Doktorlar, çocuğumuzun 24 saat uyutulmaması gerektiğini söyledi. Aile olarak çok zor bir süreç yaşadık" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Yargılama sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü ifade eden baba Kuşdoğan, "Allah'a şükür Kırıkkale'de adalet yerini buldu. Eğitmene 5 yıl, kreşin sahibine ise 6 ay hapis cezası verildi. Aile olarak içimiz rahatladı. Çocuğumuzun hakkı yerde kalmadı. H.E., henüz 2.5 yaşındaydı, kendini savunamayacak kadar küçük bir çocuktu. Ne psikolojik ne de fiziki olarak kendisini koruyabilecek durumdaydı" diye konuştu.

Müşteki anne Özlem Kuşdoğan ise, "Hakimimize, savcımıza ve avukatımız Mustafa Keyvan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Adalet yerini buldu, gönlümüz rahat" ifadelerini kullandı.