Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü... 17 saniyelik katliamda pişmanlık yok | Son dakika haberleri

        Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü... 17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!

        Zonguldak'ta, boşanma aşamasında olduğu eşi 45 yaşındaki Tülay Ündeş ile kayınvalidesi 64 yaşındaki Zaide Alkaç'ı av tüfeği ile öldüren 46 yaşındaki Yusuf Ündeş hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı, sanığa "samimi pişmanlık göstermediği" için takdiri indirim uygulamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 07:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!

        Zonguldak'ta olay, 24 Aralık 2025’te Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş (45) ve annesi Zaide Alkaç (64), evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş (46) çıktı.

        Tülay Ündeş, 45 yaşında hayatını kaybetti.
        Tülay Ündeş, 45 yaşında hayatını kaybetti.

        ANNE İLE KIZI KANLAR İÇİNDE KALDI

        DHA'daki habere göre Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş kaçtı.

        Yusuf Ündeş tarafından öldürülen 64 yaşındaki Zaide Alkaç.
        Yusuf Ündeş tarafından öldürülen 64 yaşındaki Zaide Alkaç.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Tülay Ündeş ve Zaide Alkaç hayatını kaybetti, Yusuf Ündeş, Kilimli ilçesinde yakalandı. Ündeş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, ölen Tülay Ündeş'in 3 oğlu ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        "OĞLUMU BANA KARŞI KIŞKIRTMAYIN"

        Söz verilen sanık Yusuf Ündeş, "Bu işin olmasını istemezdim, çok pişmanım. Onlara defalarca 'Beni oğlumla sınamayın' dedim. Olay günü de 'Oğlumu bana karşı kışkırtmayın, baba katili yapmayın' diye yalvardım. 'Öleceksin' deyince gözüm karardı, hatırlamıyorum ne oldu. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Torunlarımla yaşamak gezmek isterdim, ben de bir babayım. Çok pişmanım. Tanıklarını dinleseydiniz bana hak verirsiniz" derken; mahkeme başkanı, tanık dinletme talebini reddettiklerini, sanığın son sözünü söylemesini istedi. Sanık da "Siz bilirsiniz" cevabını verdi.

        İKİ KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS

        Mahkeme heyeti, eşi ve kayınvalidesini öldüren Yusuf Ündeş’in ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

        "SAMİMİ PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ"

        Mahkeme başkanı, sanığa samimi pişmanlık göstermediği gerekçesiyle takdiri indirim uygulamadıklarını belirtti. Sanık, adliyeden gizlice çıkarılırken, ölenlerin yakınları sanığa tepki gösterdi, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        "BİZE SAHİP ÇIKILMADI"

        Duruşmanın ardından öldürülen Tülay Ündeş’in babası, Zaide Alkaç'ın eşi Halil Alkaç (66), "Biz defalarca kızımın uzaklaştırması olduğu halde, tehdit mesajlarıyla Zonguldak ve Çaycuma savcılığına, Kilimli ve Merkez İlçe Komutanlığı'na şikayette bulunduk. Hep göz ardı edildi. Bu ölüm göz göre gelen bir ölümdü. Bize sahip çıkılmadı. Benim kaybedecek bir şeyim yok, kazanacak bir şeyim de yok. Ben kaybedeceğimi zaten kaybettim.

        OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

        Bir tarafta 50 yıllık eşim, bir tarafta 45 yaşında kızım. Benim eşim lösemi hastalığına yakalandı, 4’üncü evre lösemiyi atlattı. ‘Ben çocuklarım için yaşayacağım’ dedi. Böyle bir ölümü hak etmediydi çocuklarım. Bütün herkesi atlattık, bunu atlatamadık. Kararla, alınacak cezayla ölülerimiz geri gelmez. Ama bir nebze içimizi hafifletir. Ölüsünün dahi o köye gelmesini kesinlikle istemiyorum. Gerekli müracaatları yapacağım. Mahkemeye saçlarını boyatıp gelmiş, saçları sakalı bembeyazdı. Artık tanınmamak için mi yaptı, ne yaptı?" dedi. Öte yandan mahkeme dosyasına da giren, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı: O anlar kamerada

        Namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, imamın kalp masajıyla hayata döndüAdana'da namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adamı, camii imamı yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü.(İHA)

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        "40 gün bizimle savaştılar, sonucu gördüler"
        "40 gün bizimle savaştılar, sonucu gördüler"
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı