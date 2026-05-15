Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından verdiği röportajda, "Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol almak istediklerini kabul ettiler, Teksas'a gidecekler, biz de Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya Çin gemileri göndermeye başlayacağız" dedi.

Trump, Çin'in İran müzakerelerine yardımcı olmayı ve Tahran'a askeri teçhizat sağlamamayı kabul ettiğini de belirterek, Çin liderinin Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücretlerinden arındırılmış olmasını istediğini de sözlerine ekledi. Trump, "Onların doymak bilmeyen bir enerji iştahı var, bizim ise sınırsız enerjimiz var" ABD'nin Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla petrol ve doğalgaz ürettiğini belirterek "Biz onların iki katı kadar petrol ve doğalgaz üretiyoruz" diye konuştu.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre Çin, İran petrolünün açık ara en büyük alıcısı olup, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını satın almakta. Öte yandan, ABD'nin Çin'e ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı da, bir önceki yıla göre yüzde 25 azalarak geçen yıl 237,8 milyon varile geriledi ve art arda ikinci yıl düşüş gösterdi. Özellikle ham petrol ihracatı, 2023′ten 2025′e kadar yüzde 95 oranında düşerek yaklaşık 8,4 milyon varile indi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, iki liderin Perşembe günkü görüşmede 'bir dizi yeni uzlaşmaya' vardığını, bunun içinde önümüzdeki üç yıl ve sonrasında ikili ilişkilerde 'yapıcı, stratejik istikra' kurma konusunda da bir anlaşmanın da bulunduğunu belirtti.