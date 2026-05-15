Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.644,70 %0,32
        DOLAR 45,5446 %0,25
        EURO 53,1166 %0,07
        GRAM ALTIN 6.688,99 %-1,54
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,71 %-5,95
        BITCOIN 80.434,00 %-1,18
        GBP/TRY 60,8917 %-0,22
        EUR/USD 1,1642 %-0,23
        BRENT 107,54 %1,72
        ÇEYREK ALTIN 10.936,50 %-1,54
        Haberler Ekonomi Enerji Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe akşamı Fox News'e verdiği röportajda, Çin'in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından verdiği röportajda, "Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol almak istediklerini kabul ettiler, Teksas'a gidecekler, biz de Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya Çin gemileri göndermeye başlayacağız" dedi.

        Trump, Çin'in İran müzakerelerine yardımcı olmayı ve Tahran'a askeri teçhizat sağlamamayı kabul ettiğini de belirterek, Çin liderinin Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücretlerinden arındırılmış olmasını istediğini de sözlerine ekledi. Trump, "Onların doymak bilmeyen bir enerji iştahı var, bizim ise sınırsız enerjimiz var" ABD'nin Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla petrol ve doğalgaz ürettiğini belirterek "Biz onların iki katı kadar petrol ve doğalgaz üretiyoruz" diye konuştu.

        ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre Çin, İran petrolünün açık ara en büyük alıcısı olup, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını satın almakta. Öte yandan, ABD'nin Çin'e ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı da, bir önceki yıla göre yüzde 25 azalarak geçen yıl 237,8 milyon varile geriledi ve art arda ikinci yıl düşüş gösterdi. Özellikle ham petrol ihracatı, 2023′ten 2025′e kadar yüzde 95 oranında düşerek yaklaşık 8,4 milyon varile indi.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, iki liderin Perşembe günkü görüşmede 'bir dizi yeni uzlaşmaya' vardığını, bunun içinde önümüzdeki üç yıl ve sonrasında ikili ilişkilerde 'yapıcı, stratejik istikra' kurma konusunda da bir anlaşmanın da bulunduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız ismi Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı