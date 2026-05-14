        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!

        Antalya'da tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Olayda 63 yaşındaki Ömer A., arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 17:33 Güncelleme:
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Antalya'da Ömer A. (63), arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u (40) tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı’ndaki noter önünde meydana geldi.

        Amine Bozkurt ile dayısı Ömer A. arasında, iddiaya göre, Bozkurt’a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Amine Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bozkurt'un cenazesi, otopsi için morga gönderildi. Ömer A. ile olay yerindeki eşi Fadime A. (64) ise polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan, otomobilde çıkan tartışma sonrası Ömer A.'nın aracın yanından uzaklaşıp, silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

