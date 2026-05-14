        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı - Magazin haberleri

        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı

        Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, evliliklerinde 10'uncu yılı geride bıraktı. Kobal, evlilik yıl dönümlerinde düğün fotoğraflarını yayımladı

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 16:52
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı

        Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çiftin, 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya geldi.

        Evliliğinde 10'uncu yılı geride bırakan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından düğün günlerine ait kareleri paylaşarak evlilik yıl dönümünü kutladı.

        "AŞIK OLDUĞUMUZ ANA ŞAHİTLİK ETMEK ÇOK KIYMETLİYDİ"

        Ünlü oyuncu, daha önce katıldığı bir programda eşiyle tanışma hikâyesini şu sözlerle anlatmıştı: İkimiz de oyuncu olduğumuz için daha önce ödül töreni gibi etkinliklerde birkaç kez karşılaşmıştık. Ancak ilk kez bir arkadaşımızın yılbaşı etkinliğinde sohbet ettik. Kenan'ın güçlü bir aurası olduğu için durumu ilk etapta anlayamadım; çünkü o dönem aşkı aradığım bir süreçte değildim. Orada Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Kenan ile birbirimize âşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi.

        "O TARİHTEN TAM BİR YIL SONRA BANA EVLENME TEKLİF ETTİ"

        Kobal, evlilik teklifiyle ilgili detayları ise şu şekilde paylaşmıştı: Kenan'ın 'Sana âşık oldum' dediği bir gün vardı. O tarihten tam bir yıl sonra bana evlenme teklif etti. Hayatta 'ruh eşim' diyebileceğin kişiyi bulmak gerçekten büyük bir şans. Sonrasında ise geçinmeye gönlünün olması lazım; ikimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz.

