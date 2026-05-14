Victor Osimhen: Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kulübün hesabına konuştu. Sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı koreografinin kendisi için inanılmaz bir anı olduğunu ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Tanrı G.Saray'ı kaderime yazmış" dedi.
"KUPAYI HAK EDEREK KALDIRDIK"
Çok iyi hissediyorum. Şimdilik en iyisi. Kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden birini yaşıyorum. Kupaları hak ederek kaldırdık. Çok keyif alıyorum, çok mutluyum.
"OKAN BURUK, LİGDEKİ EN İYİ HOCALARDAN"
Okan Buruk hocamız, ligdeki en iyi hocalardan biri Fatih Terim ile birlikte. Dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu hem hoca olarak 4 yıl üst üste şampiyon olması, kendisine koyduğu standartı gösteriyor. Kulüp olarak da bizim koyduğumuz standardı gösteriyor. Talepkar bir taraftarımız var, onlar sayesinde kazanabiliyoruz birçok maçı. Onlar sayesinde aldık.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA DA ZOR OLACAK"
Önümüzdeki sezon daha da zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a kazanmak istiyorlar. Biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok savaşacağız. Önümüzdeki sezon da kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
"ICARDI ÇOK BÜYÜK OYUNCU"
Icardi çok sansasyoneldi Antalyaspor'a attığımız golde. Zaten yetenekli. 'İşte bu benim kaptanım' dedim. Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası çıkarttı. Ne büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık.
"HAK ETTİĞİMİZ GALİBİYETİ ALDIK"
Karşı taraftaki takıma karşı (Fenerbahçe) oynamadan 3-4 gün önceden soyunma odasının ne kadar canlı oluğunu hatırlıyorum. Herkes çok iyi çalışıyordu, rakibi konuşmuyorduk. Antrenmanda anladım ben bu maç bizim lehimize gidecek diye. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık.
"TANRI G.SARAY'I KADERİME YAZMIŞ"
Galatasaray ve Osimhen... Tanrı kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Büyük şeylere ulaşacağımızı, birlikte mücadele edeceğimizi alnımıza yazmış. Çok mutluyum Galatasaray'da. Bulunduğum diğer kulüplere göre çok farklı bir yeri var.
"FATİH TERİM VE OKAN BURUK EN İYİ 2 HOCA"
Okan Buruk çok kaliteli özellikleri var, egoist değil. Oyuncularına inanıyor. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması, bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Büyük bir insan. Hocamdan çok memnunum. Dediğim gibi; Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası.
"TARAFTARLAR BANA İNANILMAZ BİR ANI VERDİ"
Koreografi beklenmedik durumdu. Kimse söylememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı, çok erken vefat etti. Gözlerim doldu. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti, o mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum, orada emek veren herkese teşekkür ederim. Formayı her giydiğimde kulübüm için ve takımım için mücadele edeceğim. Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz... Tanrı beni kutsamış Galatasaray ile...
"SARA'YI ÇOK SEVİYORUM"
Gabriel Sara benim kardeşim. Konuşuyoruz, şakalaşıyoruz hep. Mesela Suriye Milli Takımı davet göndermişti. Kesinlikle kabul etmelisin demiştim. Çok saygı duyduğum ve sevdiğim birisi. Birbirimizi şakayla karışık eleştiriyoruz. Brezilya Milli Takımı'na çağrıldığı zaman çok mutlu oldum. Umarım Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takım formasını giyip ülkesini temsil edecek. Çünkü o seviyenin oyuncusu. Sara'yı çok seviyorum.
"RAKİP İÇİN CEHENNEM, BİZE CENNET"
Galatasaray'a gelmeden önce atmosferin inanılmaz olduğunu televizyondan izlemiştim. Instagram'da çok büyük bir hesapta görmüştüm. Pankartta 'Welcome to Hell' yazıyordu. Geldiğimde cehennem gibi olduğunu gördüm. Rakip için cehennem, bize cennet.
-Galatasaray taraftarını tek bir cümleyle anlatırsa?
Sansasyonel. Sevecen. Hardcore!
-Söyleyebileceğin Türkçe kelime var mı?
Teşekkürler, merhaba, günaydın. Kötü kelimeleri söylemek istemiyorum. Bunlar yeterli sanırım.