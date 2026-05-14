Victor Osimhen: Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış

"TARAFTARLAR BANA İNANILMAZ BİR ANI VERDİ"

Koreografi beklenmedik durumdu. Kimse söylememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı, çok erken vefat etti. Gözlerim doldu. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti, o mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum, orada emek veren herkese teşekkür ederim. Formayı her giydiğimde kulübüm için ve takımım için mücadele edeceğim. Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz... Tanrı beni kutsamış Galatasaray ile...