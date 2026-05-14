Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü" | Dış Haberler

        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"

        İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı'nı kaybetmeyeceklerini belirterek, mülkleri olduğunu savunduğu boğazı "bir süre iyi değerlendirmediklerini" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 19:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"

        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Arif, başkent Tahran’da katıldığı bir toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Arif, Hürmüz Boğazı’nın kendileri için önemli olduğuna işaret ederek, "Bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı’nı kaybetmeyeceğiz." dedi.

        Hürmüz Boğazı’nın "İran’ın mülkü" olduğunu savunan Arif, "Hürmüz Boğazı zaten bize ait; bizim mülkümüzdü. Sadece bir süredir mülkümüzü iyi kullanamadık." ifadesini kullandı.

        Arif, dün yaptığı açıklamada da ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki "haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını" savunmuştu.

        *Fotoğraflar: İran Cumhurbaşkanlığı/Handout - AA ve Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme! 26 yıl sonra canlandırma ve keşif...

        İstanbul Şişli'de, okul dönüşü evinde katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın 26 yıl önce işlenen cinayetinde kritik bir gelişme daha yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in aileyle yaptığı görüşmenin ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, olay günüyle ilgili keşif ve canlandırmalar yapıld...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!