Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Hedefimiz yeni bir tarih yazmak!

Galatasaray’ın milli yıldızı Abdülkerim Bardakcı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtlayan Bardakcı; üst üste alınan 4. şampiyonluk, takımdaki hava ve gelecek hedefleri hakkında samimi ifadeler kullandı.

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın HT Spor'a özel açıklamaları:

"Çok mutluyuz çok gururluyuz. Sonu güzel bitti çok şükür, tarih yazdık. Bizim için bu mükemmel bir duygu, mükemmel bir hissiyat. Çok zor bir sezon oldu gerçekten hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem milli oyuncular için çok zor ve yorucu bir sezon oldu ama burada amacımız zaten mutlu sona ulaşmaktı ki mutlu sona da ulaştık. Her dakikasına her saniyesine değdi."

REKLAM

📺 Özel röportaj



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: Yorucu bir sezon oldu ama amacımıza, mutlu sona ulaştık.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/JBRgluu5Dq — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

"BURALARA TIRNAKLARIMLA KAZIYARAK GELDİM"

Çağatay Çelik: Beş sezon öncesine baktığın zaman neler düşünüyorsun?

Abdülkerim Bardakcı: Çok sevdiğim bir laf var aslında: “Geç olsun, güç olmasın.” Benim kariyerim de biraz ona benziyor. Gerçekten buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim diyebilirim. Çok zor süreçlerden geçtim. Yıllarda 1. Lig'de oynadım tabi orada oynamak da beni yıllarca pişirdi beni Galatasaray'a Konyaspor'a hazırladı o süreç. Çalışmayı bırakmayınca da Allah veriyor.

🗣️ @ccelikcagatay: beş sezon öncesine baktığın zaman neler düşünüyorsun?



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: Çok sevdiğim bir laf var aslında: “Geç olsun, güç olmasın.” Benim kariyerim de biraz ona benziyor. Gerçekten buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim diyebilirim. Çok zor süreçlerden… pic.twitter.com/4M42SVjaUI — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

"İYİ Kİ BURAYA TRANSFER OLMUŞUM"

Çağatay Çelik: Yakın tarihte pozitif anlamda kırılma yaratan iki transfer var. Biri Selçuk İnan, ikincisi de sensin. Neler düşünüyorsun bu konuda?

Abdülkerim Bardakcı: Onların da yaptıkları çok kıymetli, bizim de yaptığımız çok kıymetli. Ama her zaman söylüyorum, iyi ki Galatasaray olmuş. İyi ki buraya transfer olmuşum. Nasibimde burası varmış, bunları yaşamak varmış nasibimde. Çok şükür burası oldu, buraya geldim burada çok güzel şampiyonluklar elde ettim dört sene üst üste tekrar söyleyeyim tarih yazdık. İyi ki de burası olmuş.

🗣️@ccelikcagatay: Yakın tarihte pozitif anlamda kırılma yaratan iki transfer var. Biri Selçuk İnan, ikincisi de sensin. Neler düşünüyorsun bu konuda?



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: Onların da yaptıkları çok kıymetli, bizim de yaptığımız çok kıymetli. Ama her zaman söylüyorum, iyi ki… pic.twitter.com/iy18iOGXPC — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

"HEDEFİMİZ YENİ BİR TARİH YAZMAK!"

"Her sene zorlu bir süreç zorluk derecesi katlanarak gidiyor. Seneye de tekrardan hedefimiz yeni bir tarih yazmak, 5 sene üst üste şampiyon olmak. Çok zorlu süreçlerden geçeceğiz, zorlanacağımız anlar olacak."

📺 Özel röportaj



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: Hedefimiz yeni bir tarih yazmak, 5 sene üst üste şampiyon olmak.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/Pl7VP3EF3C — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

"YERLERİNİ DOLDURMAK ÇOK ZOR"

"Biz takımların büyükleri olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Muslera ve Mertens bizim için çok önemli karakterlerdi ki hala da öyleler. Yerlerini dolduramadık desem daha iyi. Hani çok doldurulacak karakterler değiller. Herkes elinden geleni yaptığı için, büyükler olarak herkes sorumluluk aldığı için fazla bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum."

📺 Özel röportaj



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: Kaptan olarak elimden geldiğinin fazlasını yapmaya çalıştım. Muslera ve Mertens bizim için çok önemli karakterlerdi ki hala da öyleler. Yerlerini dolduramadık desem daha iyi. Hani çok doldurulacak karakterler değiller. Herkes elinden… pic.twitter.com/NNlAcQkn9Q — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

"BÖYLE YERLİ BİR EKİBİ YAKALAMAK ÇOK ZOR"

"Gerçekten böyle bir yerli ekibi yakalamak çok önemli. Belki de yıllarca böyle bir ekip bir araya gelemeyebilir. Biz burada da başarılıyız milli takımda da başarılıyız. Yabancılarımız da yerlilerimiz de çok karakterli. Özellikle yerliler elinden gelenin fazlasını yapıyor. Mesela yabancı futbolcu derbiyi oynar, Türk futbolcu derbiyi yaşar. Aramızdaki fark bu. Onun için yerli oyuncuların önemi çok artıyor böyle zamanlarda."

REKLAM

📺 Özel röportaj



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: Gerçekten böyle bir yerli ekibi yakalamak çok önemli. Yabancılarımız da yerlilerimiz de çok karakterli. Özellikle yerliler elinden gelenin fazlasını yapıyor. Mesela yabancı futbolcu derbiyi oynar, Türk futbolcu derbiyi yaşar. Aramızdaki… pic.twitter.com/ZS6KL3DO1X — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

"EN ZOR ŞAMPİYONLUK BU SENE"

Çağatay Çelik: En zor şampiyonluk hangisiydi?

Abdülkerim Bardakcı: En zoru bence bu sene. Saha içerisinde dediğim gibi çok yorulduğumuz dönemler oldu. Psikolojik açıdan zorlandık. Bazen takıldığımız dönemler de oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ardından hemen dönüp lig maçları gerçekten çok yorulduğumuz dönemler oldu. Burada dağılmadık yani, dağılabilirdik ama tekrar bütün olduk, tekrar toparlandık. Saha dışında da ister istemez olaylar oluyor ama burada ona pek girmek istemiyorum.

🗣️@ccelikcagatay: En zor şampiyonluk hangisiydi?



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: En zoru bence bu sene. Saha içerisinde dediğim gibi çok yorulduğumuz dönemler oldu. Psikolojik açıdan zorlandık. Bazen takıldığımız dönemler de oldu. Burada dağılmadık yani, dağılabilirdik ama tekrar bütün… pic.twitter.com/MkmQZKVJch — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

"SAHA DIŞIYLA İLGİLENMEMEMİZ LAZIM"

Abdülkerim Bardakcı: Aslında futbolcu olarak bizim saha dışıyla hiç ilgilenmememiz lazım zaten. Tamamen saha içine odaklı olmamız lazım. Saha içine odaklı olduğun zaman da ister istemez başarı geliyor.

Çağatay Çelik: Sezon içerisinde “Tamam artık, şampiyon olduk” dediğin bir an var mı?

Abdülkerim Bardakcı: Beşiktaş maçı... Deplasmanda Beşiktaş’ı yendiğimiz zaman bir rahatlama gelmişti. Bir de Fenerbahçe maçı.

📺 Özel röportaj



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: Aslında futbolcu olarak bizim saha dışıyla hiç ilgilenmememiz lazım zaten. Tamamen saha içine odaklı olmamız lazım. Saha içine odaklı olduğun zaman da ister istemez başarı geliyor.



🗣️ @ccelikcagatay: Sezon içerisinde “Tamam artık,… pic.twitter.com/OlFy7zEPtG — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

YUNUS AKGÜN'DEN RÖPORTAJA BASKIN

Abdülkerim Bardakcı: Yunus ben de tam senden bahsediyordum. "Takımda hiç sevmediğin kim" diye sordu da.

Yunus Akgün: Ben Apo ağabey ile çok iyi anlaşıyorum. Futbolun bana kattığı en özel kişilerden birisi.

🟡🔴 Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı'nın röportajına katıldı!



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: Yunus ben de tam senden bahsediyordum. "Takımda hiç sevmediğin kim" diye sordu da. 😅



🗣️ Yunus Akgün: Ben Apo ağabey ile çok iyi anlaşıyorum. Futbolun bana kattığı en özel kişilerden birisi.… pic.twitter.com/qhSWyRxu9I — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

"FENERBAHÇE DERBİLERİNDEN ÖNCE MÜKEMMEL BİR HAVA YAKALANIYOR"

"Derbilerde çok farklı bir ortam oluyor. Özellikle antrenmanlarda, tesisin içinde, özellikle Fenerbahçe derbilerinden önce mükemmel bir hava yakalanıyor. Herkes tamamen maça odaklanıyor."

📺 Özel röportaj



🎙️ Abdülkerim Bardakcı: Derbilerde çok farklı bir ortam oluyor. Özellikle antrenmanlarda, tesisin içinde, özellikle Fenerbahçe derbilerinden önce mükemmel bir hava yakalanıyor. Herkes tamamen maça odaklanıyor. pic.twitter.com/xLUIClDXiT — HT Spor (@HTSpor) May 14, 2026

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DAHA İLERİ GİDEBİLİRDİK"

" Şampiyonlar Ligi’nde daha da ileri gidebilirdik aslında. Grup aşamasında, kağıt üzerinde kolay gözüken maçlardan puan alamadık. Onları alabilseydik, ilk 8’e kalma şansımız çok yüksekti. İlk 8’e kaldığımız zaman da orada daha da başarılı olabileceğimizi düşünüyordum. Ama yine de büyük bir başarı elde ettik."